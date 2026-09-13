El truco definitivo para eliminar los pelos de las mascotas de tu ropa

Los pelos de perros y gatos no siempre desaparecen cuando la ropa pasa por la lavadora. Algunos quedan sujetos a las fibras y otros se desprenden durante el ciclo y continúan circulando junto con las prendas. Para intentar reducir estos restos, existe un método que aprovecha un objeto cotidiano y no requiere ningún producto específico.

Una esponja dentro del tambor

El truco consiste en colocar una esponja limpia dentro del tambor, junto a la ropa con pelos, antes de iniciar el programa. Durante el lavado, el movimiento de las prendas y del agua hace que parte de los restos entre en contacto con su superficie.

Algunos pelos pueden quedar adheridos a la esponja y salir así de la colada. Al finalizar el programa, se retira el utensilio y se comprueba lo que ha conseguido atrapar.

La propuesta no requiere modificar el funcionamiento de la lavadora ni añadir ningún producto al agua. La esponja simplemente permanece junto a la ropa durante el ciclo.

Una esponja habitual sirve

Para realizar el método se puede utilizar una esponja limpia de cocina o de ducha. Antes de introducirla hay que asegurarse de que está en buenas condiciones y no contiene suciedad ni restos de productos que puedan acabar en las prendas.

Después del lavado, se eliminan los pelos que haya retenido y se limpia la superficie antes de volver a utilizarla. El objetivo es que el mismo utensilio pueda acompañar a futuras coladas.

La cantidad que consiga atrapar dependerá de los restos presentes en la ropa y de las características de las propias prendas. Por tanto, no se trata de un procedimiento que garantice retirar todo el pelo.

Qué comprobó la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso a prueba distintos objetos para comprobar su capacidad para recoger pelos durante el lavado. La esponja limpia fue uno de los métodos analizados.

En sus ensayos también empleó un disco desmaquillante reutilizable de tela y una pieza de gomaespuma. La Organización concluyó que los tres métodos ayudaban a retirar pelos, aunque ninguno lograba hacerlo por completo.

En el caso de la esponja, la prueba mostró que recogía algunos pelos, pero su eficacia fue menor que la obtenida con los otros dos materiales utilizados en el ensayo. El resultado sitúa este recurso como una ayuda durante el lavado, no como una solución definitiva.

La ropa no queda libre de restos

Los pelos que no quedan atrapados pueden permanecer en las prendas o terminar en distintas partes de la lavadora. Esto hace que el mantenimiento del electrodoméstico siga siendo necesario aunque se utilice la esponja.

La OCU recomienda limpiar periódicamente el filtro, una zona en la que pueden acumularse pelos y otros residuos procedentes de la ropa. La esponja no sustituye esta tarea, ya que solo actúa durante el ciclo y sobre una parte de los restos.

Su función, por tanto, es aprovechar el movimiento que se produce en el tambor para retener una cantidad de pelos que, de otro modo, podría continuar junto a la colada.