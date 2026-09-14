100 Montaditos destaca que el clásico de jamón con aceite de oliva se sitúa como el montadito más pedido en España

Según datos internos de consumo de 100 Montaditos en España, el montadito Jamón Gran Reserva con aceite de oliva virgen extra se coloca como el favorito de los consumidores. La cadena informó de que los datos confirman que "el consumidor quiere variedad, pero también busca sabores que le resulten familiares. Y, sobre todo, quiere comer de una forma menos rígida y más compartida".

"En un contexto en el que cada vez ganan más peso las soluciones rápidas, el consumo individual y los formatos on the go, 100 Montaditos mantiene una fórmula que va en otra dirección: pequeñas raciones, precios contenidos y una carta pensada para que cada visita pueda ser distinta y se disfrute mejor en compañía", destacó.

Tras el de Jamón Gran Reserva con aceite de oliva virgen extra, los preferidos por los consumidores de estos establecimientos son: Hot dog, kétchup y mayonesa; Pollo y salsa alioli; Burger, bacon ahumado y salsa cheddar; Salmón ahumado y queso gorgonzola; Hot dog, cebolla crujiente y salsa 100M; Rabas y salsa alioli; Burger, queso madurado, tomate y mayonesa; Tres Quesos: queso madurado, queso mozzarella, queso gorgonzola y orégano; y Rabas y mayonesa.

Entre los favoritos destaca especialmente la presencia de recetas muy vinculadas al imaginario del bar español. Jamón, pollo o rabas con alioli conviven con propuestas más informales y actuales, como hot dogs y burgers de inspiración internacional. "Esa mezcla entre tradición y consumo casual es, precisamente, una de las claves del modelo de 100 Montaditos: una carta amplia donde cada consumidor encuentra 'su' montadito, pero donde la experiencia gana sentido cuando se comparte con otros", añadió la compañía.

El mapa de 100 Montaditos muestra además las diferencias y similitudes a la hora de escoger montadito en diferentes partes del país. El de jamón ocupa el primer puesto en prácticamente toda España, con una excepción: Andalucía, donde el pollo con salsa alioli se lleva la corona. A partir de ahí, el orden cambia según el territorio: la burger con bacon ahumado y salsa cheddar gana especial fuerza en Aragón y en buena parte del norte —Galicia, La Rioja, País Vasco y Asturias—, mientras que el hot dog con kétchup y mayonesa escala hasta la segunda posición en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria. Los clásicos como la tortilla de patatas con tomate se cuelan en el top 10 en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Baleares y Murcia; mientras las carrilleras al vino tinto se hacen un hueco en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Asturias y Murcia.

"Más allá de los nombres concretos, el ranking confirma que los montaditos más demandados combinan tres factores que explican buena parte del éxito del formato: ingredientes reconocibles, facilidad de consumo y una relación calidad-precio muy alineada con el momento actual del consumidor. Pero también hay otra clave menos evidente y muy presente en la experiencia de la marca: el montadito no suele vivirse como una elección solitaria, sino como parte de un pedido compartido, comentado y muchas veces improvisado entre varias personas. En este punto encaja el concepto de Social Food, el movimiento impulsado por Restalia para poner en valor algo tan sencillo como importante: comer acompañado", agregó.