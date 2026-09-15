El síndrome de septiembre: irritabilidad y estrés por la avalancha de decisiones

El mes de septiembre marca el fin de la etapa estival y el inicio de un nuevo ciclo. Este periodo exige hacer frente a una avalancha de determinaciones que van desde la organización de los horarios laborales hasta la planificación de los gastos y la agenda social. El director del máster universitario en Psicología General Sanitaria y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea, Oliver Serrano León, ha abordado este fenómeno, advirtiendo sobre el peaje mental que conlleva.

Serrano ha detallado que el hecho de tener que tomar tantas resoluciones en un corto lapso de tiempo obliga a la mente humana a valorar diferentes alternativas de forma constante. Este procedimiento implica anticipar consecuencias, priorizar y, finalmente, descartar múltiples opciones. Cuando esta mecánica se repite de manera incesante a lo largo de la jornada, advierte el experto, "aumenta la carga cognitiva" de forma significativa.

A este fenómeno se le conoce como fatiga por decisiones. El psicólogo aclara que no se trata de una enfermedad, ni implica que el cerebro posea una especie de batería física que se agote literalmente. Sin embargo, sí genera síntomas palpables como una profunda "irritabilidad, sensación de saturación", así como una notable dificultad para concentrarse en las labores cotidianas. Asimismo, provoca indecisión ante cuestiones elementales y una necesidad creciente de aplazar cualquier tipo de resolución.

Una de las principales señales de alarma surge cuando el simple acto de elegir se transforma en una "tarea agotadora en sí misma". Cuestiones tan rutinarias como decidir qué productos adquirir en el supermercado, qué plato cocinar o cuándo realizar un trámite parecen requerir un esfuerzo mental desproporcionado. Todo esto desemboca con frecuencia en la procrastinación, un mecanismo empleado para "escapar temporalmente de la saturación".

La presión psicológica

Este desgaste impacta con especial virulencia en el seno de las familias con hijos en edad escolar. Los padres se ven obligados a coordinar de manera simultánea las jornadas de trabajo, la entrada a los colegios, las actividades extraescolares y el transporte. Esta labor de planificación incrementa la presión psicológica, sobre todo cuando buena parte de la estructuración recae sobre un único miembro de la unidad familiar.

En el ámbito profesional, el impacto tampoco pasa desapercibido. La saturación mental puede traducirse en una merma de la concentración, errores puntuales y en una pérdida de productividad. No obstante, el especialista llama a la calma, asegurando que experimentar cierto grado de agobio durante los primeros días "no significa que exista un problema psicológico".