Álex, el perro de la Guardia Civil que destapó 478 kilos de hachís en un camión en la AP-15

Un pastor alemán del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, llamado Álex, se ha convertido en el gran protagonista de una importante operación contra el tráfico de drogas en la AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta. Gracias a su adiestramiento y finísimo olfato, los agentes lograron incautar 478 kilos de hachís ocultos en un camión y detener a su conductor por un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 11 de septiembre, durante un control preventivo en el peaje de la vía. Tras dar el alto a un camión que circulaba aparentemente vacío y notar una actitud nerviosa en el camionero, entró en acción el can.

El canino descubrió la estrategia

Pese a que los narcotraficantes habían impregnado el cargamento con sustancias de fuerte olor y base alcohólica para intentar despistarle, Álex marcó de inmediato la presencia de estupefacientes en la parte inferior del semirremolque.

El escondite de la droga

Al elevar el volquete, los agentes descubrieron 15 grandes bolsas empaquetadas en material aislante entre los ejes de la estructura.

Se intervinieron 478 kilos de hachís, de los cuales 113 kilos correspondían a la variedad de alta pureza Ice-O-Lator.

🐶💪 ¡Las hazañas de Alex! 🚨 Este pastor alemán de @guardiacivil detectó 478 kg de hachís ocultos en un camión. 🕵️‍♂️ Impregnado de sustancias de fuerte olor para intentar despistar su olfato. 🐾 ¡Bien hecho, Alex!

👏 Este aplauso es para ti. 🌐 https://t.co/0rfuGqxS4E pic.twitter.com/pZEvGGxunz — Ministerio del Interior (@interiorgob) September 16, 2026

La hazaña de este agente de cuatro patas no ha pasado desapercibida para las autoridades. El propio Ministerio del Interior ha querido felicitar públicamente al pastor alemán a través de sus redes sociales.

Las diligencias del caso y el detenido han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz.