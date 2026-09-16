Casi el 70% de los niños y adolescentes en España supera los 120 minutos diarios de uso de pantallas

Siete de cada diez niños y adolescentes (69,6%) de entre 8 y 16 años en España superan los 120 minutos diarios de uso de pantallas, el límite recomendado, según reveló un nuevo estudio Pasos de Gasol Foundation titulado Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos, presentado este miércoles en Madrid.

El informe analiza los patrones de uso de pantallas y su evolución antes y después de la pandemia de la covid-19 entre la población infantil y adolescente de 8 a 16 años residente en España, atendiendo a las diferencias en función de variables socioeconómicas.

El estudio ofrece datos agregados y estratificados de la primera y segunda edición del estudio (2019-2020 y 2022-2023, respectivamente), lo que permite identificar y analizar la evolución del uso de pantallas en el periodo comprendido entre la prepandemia y la pospandemia de la covid-19.

En la presentación de resultados por parte del director ejecutivo de Gasol Foundation, el doctor Santi F. Gómez, y la coordinadora técnica, Paula Berruezo, en una semana habitual, el tiempo medio diario es de 207,8 minutos en Pasos 2019 (3 horas y 28 minutos) y de 224,7 minutos en Pasos 2022 (3 horas y 45 minutos), siendo la diferencia de 16,9 minutos entre ambas ediciones.

Si se extrapola este promedio diario al conjunto del año, el tiempo acumulado de uso de pantallas sería de aproximadamente 1.264 horas en Pasos 2019 y 1.366 horas en Pasos 2022. La equivalencia es de 52,7 y 56,9 días (ciclos de 24 horas), respectivamente, es decir, cerca de dos meses completos al año.

TABLETA Y MÓVIL

La tableta digital y/o teléfono inteligente destaca como el dispositivo con mayor uso. Entre semana, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que dedica más de 120 minutos diarios exclusivamente a estos dispositivos es del 24,3 % en Pasos 2019 y del 32,5% en Pasos 2022. Durante el fin de semana, también se observan diferencias entre ambas ediciones, con un 44,7 % en 2022 y un 39,2% en 2019.

Por su parte, la población adolescente presenta un mayor tiempo de uso de pantallas. En una semana habitual, el tiempo medio diario es 95,3 minutos superior que en la población infantil de Pasos 2019. Esta diferencia se incrementa hasta los 108,5 minutos en Pasos 2022.

Así, la población adolescente participante en Pasos 2022 dedica, de media, 284,8 minutos al uso de pantallas cada día. En consecuencia, el 91,8 % de la población adolescente no cumple la recomendación de un máximo de 120 minutos diarios de uso de pantallas.

Ante estos datos, el presidente de Gasol Foundation, Pau Gasol, subrayó que "los comportamientos de salud que construimos durante la infancia tienen una gran influencia el resto de nuestra vida. Además, el entorno en el que crecemos no es neutral sino que nos condiciona para bien o para mal".

PILARES SALUDABLES

Para ello, continuó, "promovemos cuatro pilares: la actividad física, la alimentación saludable, el sueño y el bienestar emocional. Y ello lo hacemos con un foco muy claro en la reducción de las desigualdades sociales en salud porque no todos los niños y niñas parten del mismo punto".

Además, remarcó Pau Gasol, "el peso que tienen las pantallas afecta el estilo de vida de la infancia y adolescencia, ya que afectan al sueño, a la actividad física, a la alimentación y al bienestar emocional".

Volviendo a los resultados del informe Pasos, en cuanto al género, el masculino dedica más de cuatro horas de uso de pantallas al día. Sin embargo, la brecha de género se reduce porque este uso crece en el sexo femenino. En relación a la situación socioeconómica, los niños de padres que no trabajan presentan un mayor uso de pantallas.

En el acto de presentación del estudio Pasos también intervino la ministra de Sanidad, Mónica García, quien remarcó la importancia del bienestar de los niños y niñas y que "tiene que ver con lo que comen, cómo viven, cómo se relacionan con los demás y cuáles son sus familias".

LÍNEAS DE TRABAJO

De hecho, agregó, "el 55% de los niños y niñas con obesidad la tendrán durante la adolescencia y el 80% de los adolescentes con obesidad la tendrán en la edad adulta. Sabemos también que la renta importa, los barrios importan y las oportunidades también y que son, en definitiva, los condicionantes sociales de la salud".

Por último, Pau Gasol destacó que, ante esta realidad, "la Gasol Foundation plantea seis líneas de trabajo: situar a la infancia en el centro de las decisiones que afectan a su entorno digital contando con su participación y sus necesidades reales; y acelerar las políticas públicas ya en marcha para consolidar medidas para reducir la obesidad infantil para que no se queden en el papel".

Junto a estas medidas, añadió la necesidad de invertir en investigación, ampliar las alternativas saludables al uso de pantallas como el ocio saludable para que los niños y niñas tengan opciones atractivas fuera de las pantallas. En quinto lugar, formar y acompañar a las familias y profesionales para construir un entorno digital más seguro y, "hacer todo esto con una mirada de equidad porque esta realidad no golpea igual en todos los hogares".

16-SEP-2026 14:34 (GMT +2)

ABG/gja

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