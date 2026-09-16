El sencillo pasatiempo que mejora la memoria y previene la demencia

El hábito de leer por placer está directamente relacionado con una mejora de la salud mental y una mayor empatía. Además, esta actividad lúdica contribuye de forma significativa a disminuir el riesgo de padecer demencia, según detalla una investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Cambridge y publicada en la revista Psychological Medicine.

El origen de este análisis se sitúa en el trabajo previo de la profesora Barbara Sahakian y la doctora Christelle Langley, investigadoras del Departamento de Psiquiatría de la institución británica. Durante la redacción de su obra Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life, ambas expertas advirtieron la escasez de estudios dedicados a los beneficios de la lectura orientada al ocio, a pesar de los indicios que apuntaban a sus enormes ventajas.

Para profundizar en la materia, las académicas se han aliado con The Queen's Reading Room, una organización de carácter benéfico promovida por la reina Camila, coincidiendo con el Año Nacional de la Lectura en el Reino Unido. En su artículo, Sahakian y Langley aseguran que no importa tanto el formato elegido, puesto que el simple hecho de leer aporta recompensas cognitivas a cualquier edad, unos beneficios que se multiplican si la actividad se comparte en familia o en clubes de lectura.

Un hábito desde la infancia

"La lectura es una excelente manera de cuidar nuestra salud cerebral, desarrollar importantes habilidades cognitivas y mejorar nuestro bienestar", subraya la profesora Sahakian. Según la investigadora, es fundamental fomentar este hábito desde la infancia, aunque insiste en que "nunca es tarde para empezar, y puede aportar beneficios a lo largo de toda la vida, incluso en la vejez".

Diversas encuestas reflejan que la afición lectora entre niños y adolescentes ha caído a mínimos históricos, especialmente entre los varones y en entornos desfavorecidos. Para combatir esta tendencia, la doctora Langley sugiere buscar temáticas que atraigan verdaderamente a los jóvenes. En este sentido, formatos como los cómics o las novelas gráficas pueden funcionar como una excelente puerta de entrada.

Los datos respaldan esta necesidad. Un estudio previo con más de 10.000 jóvenes evidenció que aquellos que adoptaron la lectura temprana disfrutaron de una mejor atención, memoria y rendimiento académico. Además, estos menores presentaron menos problemas de salud mental y estilos de vida más saludables, como un mayor descanso nocturno y una menor dependencia de las pantallas. Curiosamente, este pasatiempo también se vincula con un mejor desempeño en matemáticas, ya que ambas disciplinas comparten procesos cognitivos esenciales.

En la edad adulta, sumergirse en un buen libro se consolida como el método más popular para aliviar el estrés. Según datos de la citada organización benéfica, apenas cinco minutos de ficción pueden reducir la tensión hasta en un 20%, superando en popularidad a otras fórmulas de relajación.