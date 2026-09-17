Una atracción de feria pasa a escasos centímetros de una fachada en Navarra

Las fiestas de Alsasua (Navarra) han dejado este año una imagen insólita que se ha extendido por las redes sociales: una de las atracciones instaladas durante los festejos pasa a escasa distancia de un edificio de viviendas cada vez que alcanza uno de los extremos de su recorrido.

Se trata de un 'Ding Dong', una atracción cuyo funcionamiento se basa en un movimiento de péndulo. Varios vídeos compartidos por usuarios permiten comprobar hasta qué punto se aproxima la estructura al inmueble situado junto a ella, dando la impresión de que prácticamente llega a rozarlo durante el balanceo.

Una novedad en las fiestas

El 'Ding Dong' formó parte de las atracciones instaladas en la calle del Ferial con motivo de las fiestas de la localidad, que se celebraron entre el 10 y el 14 de septiembre. Su presencia suponía además una novedad respecto a otros años.

Según explicaron vecinos de Alsasua a Noticias de Navarra, en esta edición no se instaló la tradicional 'Olla', una atracción que consideran imprescindible en las fiestas del municipio. En su lugar llegó por primera vez el 'Ding Dong', desconocido hasta ahora en los festejos de la localidad.

Ha sido precisamente su ubicación la que ha terminado provocando sorpresa. La proximidad entre la atracción y los edificios de la calle resulta especialmente llamativa cuando el péndulo se encuentra en movimiento y alcanza el punto más cercano a las viviendas.

A centímetros de la fachada

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran repetidamente esa escena: los ocupantes de la atracción se elevan mientras la estructura se desplaza hacia el inmueble contiguo y queda aparentemente a muy poca distancia de la fachada.

Los vídeos han llamado la atención de numerosos usuarios y también de los propios vecinos de Alsasua, sorprendidos además por tratarse del primer año en el que una atracción de estas características forma parte de las fiestas de la localidad.