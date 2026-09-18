Espirituosos España destaca el auge del aperitivo como momento social y de disfrute para los españoles

El 19 de septiembre se celebra el Día del Aperitivo, una fecha que Espirituosos España, la patronal del sector de bebidas espirituosas, aprovecha para destacar la evolución de una costumbre arraigada en la cultura española y estrechamente vinculada a la hostelería.

Según el Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España, más del 70% de los españoles afirma salir a tomar el aperitivo durante el fin de semana, un dato que también recoge el 11º Barómetro de Momentos de Consumo de AECOC Shopperview y 40dB, publicado el pasado mes de mayo.

Esta evolución se produce en un contexto de transformación de los hábitos de ocio, con un mayor protagonismo de los momentos diurnos. En concreto, y de acuerdo con los datos del Informe Socioeconómico 2025, el 52% de los consumidores afirma haber reducido sus actividades de ocio nocturno y trasladado parte de ellas a otros momentos del día, incorporando planes como el aperitivo, el brunch o el afterwork.

Paralelamente, también está cambiando la forma de entender el consumo, con una creciente importancia de la calidad, el sabor, la presentación y la experiencia asociada. De hecho, según los datos del informe, el 46% de los españoles afirma preferir consumir dos bebidas premium frente a otras alternativas, reflejando una tendencia hacia un disfrute más selectivo y experiencial.

Espirituosos España apunta que esta transformación no implica abandonar las opciones tradicionalmente asociadas al aperitivo, como el vino o el vermut, sino ampliar las posibilidades de este momento de consumo. Junto a estas propuestas, están ganando presencia elaboraciones vinculadas a la coctelería y a las bebidas espirituosas, desde cócteles clásicos reinterpretados hasta combinaciones más ligeras, refrescantes o afrutadas.

En este sentido, el Barómetro Espirituosos 2025 señala que el 51% de los consumidores considera atractivo disponer de copas de calidad y cócteles en planes diurnos como el aperitivo, mientras que el 54% valora especialmente los cócteles y combinados con sabores más suaves.

El director ejecutivo de Espirituosos España, Bosco Torremocha, destacó que "el aperitivo forma parte de nuestra manera de encontrarnos, compartir y disfrutar de la gastronomía" y señala que esta tradición "sigue evolucionando y enriqueciéndose con nuevas propuestas, como la coctelería, que aportan variedad, creatividad y nuevas experiencias al consumidor sin perder la esencia de este momento tan nuestro".

La transformación del aperitivo también se refleja entre las distintas generaciones adultas. El 29% de la Generación Z prevé disfrutar de más bebidas espirituosas y cócteles durante el próximo año, mientras que entre los millennials tanto la coctelería como las propuestas vinculadas al aperitivo aparecen entre las tendencias emergentes.