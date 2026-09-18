"Tinder católico": el método de un sacerdote español para buscar pareja que ya suma 1.280 matrimonios

Fernando Cuevas es un sacerdote español, miembro del Opus Dei, que lleva 15 años ayudando a personas solteras a encontrar pareja. Su particular método llamó la atención en Es la Mañana de Fin de Semana, donde los participantes de la tertulia llegaron a compararlo con una conocida aplicación de citas: "Es Tinder católico".

Todo empieza con unas preguntas

La fórmula parte de un cuestionario en el que los interesados facilitan distintos datos personales. Entre ellos figuran la edad, la estatura, la ciudad de residencia y la vida espiritual, además del compromiso con la Iglesia.

También existen dos requisitos para participar: tener más de 25 años y acudir a misa los domingos.

Con esta información, Cuevas busca posibles coincidencias y pone en contacto a las personas. Una iniciativa que comenzó ayudando a gente de su entorno en Valencia y que poco a poco empezó a recibir solicitudes de otros lugares.

Un Tinder, pero por WhatsApp

La comparación con una aplicación de citas apareció varias veces durante la conversación. "Ha montado un Tinder, pero por WhatsApp", explicaron los participantes de Es la Mañana de Fin de Semana al describir el funcionamiento de la iniciativa.

El sacerdote recibe los datos de los candidatos y, a partir de ellos, establece posibles contactos. El sistema comenzó en España, pero con el tiempo las peticiones llegaron también desde otros países, especialmente de Hispanoamérica.

En esta tarea participa además el padre Vicente Huerta, que ayuda a atender a personas procedentes de Argentina, México, Colombia, Perú y otros lugares.

La cifra que hay detrás del método

El resultado de estos 15 años de actividad es el dato que más dimensión da a la iniciativa: 1.280 personas han contraído matrimonio después de participar en ella.

La cifra corresponde al trabajo realizado desde que Cuevas comenzó a ayudar a personas de su entorno. Lo que inicialmente era una actividad cercana terminó extendiéndose a personas que contactaban con él desde otros países.

Una labor que empezó en Valencia

La iniciativa nació hace 15 años en Valencia y fue creciendo a medida que aumentaban las solicitudes. El sacerdote ha terminado recibiendo peticiones de personas que viven a miles de kilómetros y que buscan participar en este peculiar sistema de contactos.

Según se contó en el programa, Cuevas asegura que esta labor ha cambiado completamente su vida.

La tertulia también dejó una petición para que el sacerdote pudiera explicar personalmente su método: "Si alguien conoce a Fernando Cuevas, el del WhatsApp, que es esa gente que contacta con nosotros para entrevistarle".