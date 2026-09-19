España pierde más de 140.000 alumnos en tres años como consecuencia del invierno demográfico

El curso escolar 2026-2027 ha dado el pistoletazo de salida en España evidenciando una paradoja que se asienta en el sistema educativo de nuestro país: el progresivo vaciado de las aulas como consecuencia del invierno demográfico convive con un incremento sostenido de las plantillas docentes. Según los datos oficiales correspondientes al arranque del curso, el sistema cuenta con 8.204.237 alumnos y 806.414 profesores, confirmando la tendencia de los últimos años.

Así se desprende del informe Datos y Cifras. Curso escolar 2026-2027, que acaba de publicar el Ministerio de Educación. El documento constata que la crisis de natalidad ya tiene un impacto directo e innegable en la escolarización. En concreto, el sistema ha perdido 143.793 alumnos en comparación con hace tres cursos (en el periodo 2024-2025, la población escolar ascendía a 8.348.030). Sin embargo, esta merma de estudiantes contrasta fuertemente con la evolución del cuerpo docente, que ha sumado 13.016 efectivos en el último año, lo que representa un aumento del 1,6%.

Este incremento del profesorado de Enseñanzas de Régimen General no universitarias se ha distribuido de manera dispar según la titularidad del centro. El estudio señala que el número de docentes ha crecido en 11.403 en la enseñanza pública (un 2% más) y en 1.613 en la privada (un 0,7%). Si se amplía el foco temporal hasta el curso 2015-2016, el aumento del profesorado resulta aún más llamativo: un 17,2% adicional, lo que se traduce en 118.113 profesionales más incorporados a la labor educativa.

En cuanto a la distribución del alumnado, la sangría demográfica castiga especialmente a las etapas iniciales obligatorias. Aunque el primer ciclo de educación Infantil registra un ligero aumento de 8.865 niños (hasta superar los 500.000), el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 5 años, anota un descenso de 14.530 escolares. La peor parte se la lleva la educación Primaria, que pierde de un plumazo 68.152 alumnos (una caída del 2,6%), dejando la matrícula global en 2.594.100 niños.

El impacto de la falta de nacimientos también se arrastra hacia los cursos superiores. La Educación Secundaria Obligatoria mantiene la línea descendente que inició hace dos cursos, perdiendo en esta ocasión 6.293 estudiantes. Por su parte, el Bachillerato, sumando la modalidad presencial y a distancia, refleja un leve retroceso con 2.807 matriculados menos. En total, todos estos alumnos se reparten a lo largo de la geografía española en los 28.762 centros educativos que han abierto sus puertas.

Frente a la caída generalizada por motivos puramente demográficos, la única etapa que logra esquivar esta realidad y atraer a un mayor volumen de estudiantes es la Formación Profesional. Estas enseñanzas mantienen un fuerte tirón y suman 36.984 nuevos alumnos, un 3,1% más, hasta rozar el millón y medio de matriculados. Destaca el crecimiento de los Cursos de Especialización, que se disparan casi un 18%, y del Grado Superior, que suma más de 660.000 estudiantes en todo el país.