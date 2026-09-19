Lo que nunca debes usar para limpiar la pantalla de tu televisor

Limpiar el televisor parece una tarea sencilla, pero hacerlo de cualquier manera puede terminar provocando justo el problema que se quería evitar. La pantalla necesita un tratamiento diferente al de otras superficies de la casa y hay varios productos y hábitos que conviene dejar fuera del proceso.

La forma de hacerlo es sencilla: basta con utilizar los materiales apropiados y evitar aplicar líquidos directamente sobre el panel.

Primero, el televisor apagado

Antes de coger el paño hay que apagar y desenchufar el televisor. Además de evitar posibles problemas, este paso permite que la pantalla se encuentre fría antes de comenzar la limpieza.

El siguiente elemento necesario es un paño de microfibra. Su textura permite retirar el polvo sin recurrir a materiales que puedan provocar arañazos. Lo recomendable es comenzar siempre con el paño seco y realizar pasadas suaves, sin presionar sobre el panel.

Este primer paso permite retirar las partículas acumuladas antes de utilizar cualquier producto sobre las manchas que no hayan desaparecido.

Nunca pulverices el líquido sobre la pantalla

Las huellas y otras manchas pueden requerir una limpieza adicional. Es en este punto donde aparece uno de los errores que conviene evitar: el líquido no debe aplicarse directamente sobre el televisor.

Si se utiliza una solución de limpieza, debe ponerse una pequeña cantidad sobre el paño de microfibra y no sobre la pantalla. La limpieza se realiza después con movimientos suaves sobre las zonas que lo necesiten. Una vez eliminada la suciedad, otro paño de microfibra seco permite retirar la humedad que pueda haber quedado.

Estos productos no son una buena opción

No todos los productos habituales de limpieza sirven para un televisor. El alcohol y el amoníaco figuran entre los productos que se deben evitar, ya que pueden afectar a las capas antirreflectantes de la pantalla.

Tampoco conviene recurrir a papel de cocina, toallas de papel o tejidos ásperos. Aunque puedan parecer adecuados para retirar suciedad, pueden producir arañazos en una superficie especialmente delicada.

Otro error es utilizar demasiado líquido. La solución debe aplicarse sobre el paño y en una cantidad pequeña, nunca directamente sobre el panel.

¿Cada cuánto hay que limpiar el televisor?

No existe una frecuencia idéntica para todos los hogares. La cantidad de polvo y el uso del aparato determinan cuándo resulta necesario volver a pasar el paño.

En una habitación donde se acumule mucho polvo o en una vivienda con niños pequeños puede ser necesaria una limpieza semanal. En otros casos, una limpieza mensual puede ser suficiente.

Más importante que establecer una frecuencia fija es evitar limpiezas agresivas y utilizar siempre materiales apropiados para la superficie.