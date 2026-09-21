España, a la cola de Europa en emancipación: los jóvenes no se van de casa hasta los 30 años

Los jóvenes españoles abandonan de media la casa de sus padres a los 30,2 años, frente a los 26,3 años del conjunto de la Unión Europea. España se sitúa así entre los países donde más se retrasa la emancipación juvenil, según los datos de Eurostat correspondientes a 2025.

Solo tres países de la UE presentan una edad media superior a la española: Croacia, con 31,5 años; Eslovaquia y Grecia, con 30,9. Italia iguala los 30,2 años de España.

En el extremo contrario aparecen los países del norte de Europa. Los jóvenes finlandeses son quienes antes abandonan el hogar familiar, con una media de 21,3 años, seguidos de los de Dinamarca (21,8), Estonia y Lituania (22,7) y Suecia (23,1). También se emancipan antes de los 25 años de media los jóvenes de Países Bajos (23,4), Francia (23,8) y Alemania (24,1).

España ha ido subiendo posiciones

Los datos históricos de Eurostat, disponibles desde 2010, muestran un cambio en la posición de España dentro de la Unión Europea. En 2010 España ocupaba el octavo puesto entre los países donde más tarde se abandonaba el hogar familiar. Fue novena en 2011 y 2012, y octava en 2013. A partir de entonces fue escalando posiciones hasta situarse en cuarto lugar en 2022, 2023 y 2025. En 2024 había ocupado la quinta posición.

La evolución contrasta con la media comunitaria, que se situó en 26,3 años en 2025 y apenas ha variado durante los últimos 15 años.

1,8 años más que en 2010

España también figura entre los países donde más ha aumentado la edad media de emancipación desde el inicio de la serie. En 2010 los jóvenes españoles abandonaban el hogar familiar antes que en 2025, con una diferencia de 1,8 años. Solo Suecia, con un aumento de 2,8 años, y Grecia, con 2,6, registraron incrementos mayores.

La evolución ha sido diferente en otros países. En Lituania, la edad media se ha reducido en 4,1 años desde 2010, mientras que en Malta lo ha hecho en 3,5.

Por otro lado, Croacia mantiene desde el inicio de la serie el promedio más elevado de la Unión Europea. En el extremo opuesto, Suecia registró la edad media más baja entre 2010 y 2020. Desde 2021, Finlandia ocupa esa primera posición, con una edad de emancipación que en 2025 se situó en 21,3 años.