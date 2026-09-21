Libros digitales o en papel: ¿cuánto se ahorra en la vuelta al cole?

La nueva temporada lectiva llega con una diferencia notable en el precio de los libros de texto según el formato elegido. Un análisis de la comparadora de precios Idealo, realizado a partir del precio medio más bajo de los productos analizados en su portal, revela que los contenidos educativos digitales cuestan de media 207 euros por alumno, frente a los 371 euros de los libros en papel. Esto supone un ahorro de 164 euros por estudiante, aunque el precio de los libros digitales ha aumentado considerablemente más rápido, un 46% desde 2022 frente al 27% del formato tradicional. Así, aunque el formato digital mantiene una ventaja económica, esta se ha reducido. Hace cuatro años, los libros digitales eran un 51% más baratos que los de papel, mientras que en 2026 la diferencia se sitúa en el 44%.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Quique Aganzo, director de comunicación de Idealo.es, comenta: "Llevamos un tiempo en el que se está cuestionando si el digital es tan efectivo, de hecho, países como Suecia están volviendo rápidamente a los libros en papel para evitar estar todo el día frente a la pantalla". Insiste en que "Nos ha llamado mucho la atención que este año hayan subido un 9% más los libros digitales, pero es que mantienen esta tendencia desde 2002, están subiendo casi un 50%, es una barbaridad".

Aganzo incide en que "ni siquiera tiene gastos de impresión, ni gastos de distribución, sino la propia licencia del libro digital". A ello se suma el coste "de la tableta o el ordenador". Por otra parte, también subraya que "en la cesta de la vuelta al cole, que se ha elaborado en Idealo se incluye material también físico como mochilas, zapatillas, chándales, papelería y, por supuesto, los libros de texto, que se llevan prácticamente 3 de cada 4 euros de todo este conjunto".

La cesta completa de la vuelta al cole supera los 500 euros por alumno cuando incluye libros en papel, de los que más de 370 euros corresponden a los propios libros. Con contenidos digitales, el coste baja hasta unos 340 euros.

El ahorro no termina en el precio del libro

El menor precio de los contenidos digitales no implica necesariamente que sean siempre la opción más barata para una familia. Para utilizarlos es necesario disponer de una tableta u ordenador, un gasto que no está incluido en el cálculo de Idealo.

También hay diferencias en las condiciones de uso. Mientras que un libro físico puede pasar de un hermano a otro, venderse o prestarse si la edición sigue siendo válida, los contenidos digitales están sujetos a las condiciones de la licencia contratada.

Esto puede ser especialmente importante para las familias con varios hijos, ya que no siempre es posible reutilizar los contenidos digitales en las mismas condiciones que un libro de papel.

Más digitalización, más tiempo frente a las pantallas

A la cuestión económica se suma el debate sobre el uso de dispositivos electrónicos en el aprendizaje. El empleo de libros digitales implica que una parte del tiempo de estudio se desarrolle frente a una pantalla, algo que no sucede de la misma manera con los libros físicos.

Así, aunque el formato digital sigue siendo más barato en 2026, el precio de los contenidos, el coste de los dispositivos y las condiciones de las licencias son factores que pueden cambiar el ahorro real para cada familia.

Metodología: Idealo ha calculado los precios a partir del importe medio más bajo de los productos analizados en su portal. La cesta incluye mochila, zapatillas infantiles, chándal, material de papelería y libros de texto en formato físico o digital. No incluye matrícula, comedor, transporte, uniforme, actividades extraescolares ni dispositivos electrónicos.