Un incendio destruye una urbanización de lujo a estrenar en Andorra

Un incendio ha dañado "completamente" los siete bloques de edificios de la urbanización La Querola de la provincia de Ordino de Andorra este martes de madrugada. Los bomberos recibieron el primer aviso a las 01:45 horas por fuego en uno de los bloques y se activó el parque de la parroquia de La Massana, según indicó el Gobierno de Andorra en un comunicado.

El incendio se propagó "con rapidez" hasta destruir la urbanización de 52 viviendas construida sobre una parcela de 6.900 metros cuadrados y un perímetro de 350 metros. La superficie quemada es de unos 10.000 metros cuadrados de viviendas y 12.000 metros cuadrados de aparcamiento.

La urbanización, un conjunto de siete edificios de cuatro plantas con fachadas de pizarra, fue diseñada por el Premio Pritzker Jean Nouvel. Las viviendas, todas diferentes, cuentan con una superficie de al menos 250 m².

Un total de 34 efectivos de los bomberos trabajan sobre el terreno para extinguir el incendio con 14 dotaciones del cuerpo. Dos de ellas pertenecen al parque de La Seo de Urgel (Lérida). El fuego está ya "bajo control" y trabajan con el objetivo prioritario de proteger el bosque.

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, y la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, acompañadas del cónsul menor de Ordino, Eduard Betriu, se han desplazado para seguir la evolución del incendio y los trabajos.

Las ministras de Justicia e Interior, Ester Molné, y de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, frente a uno de los edificios quemados de la urbanización La Querola de Ordino | Europa Press

Molné ha destacado que no haya víctimas ni heridos (la urbanización aún no estaba habitada) y ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Está bajo control y, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, se ha podido evitar que las llamas se extendieran a los edificios vecinos".

El cónsul menor de Ordino, Eduard Betriu, ha calificado el incendio como un "desastre" por el impacto para la región, porque era un proyecto singular y emblemático que debía convertirse en un referente arquitectónico y urbanístico.