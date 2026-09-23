Aguacate, calabaza y lentejas: los alimentos de otoño que conviene incluir en la dieta

Acostumbramos a consumir frutas y verduras todo el año sin tener en cuenta cuál es, en la mayoría de los casos, la temporada de cada una en el lugar en el que nos encontramos. Como consecuencia, tachamos de insípidas o malas a frutas y vegetales que, quizás, no están en su época de cosecha habitual y que, o bien provienen de otros lugares, o bien su cultivo es más difícil.

No es únicamente una cuestión de sabor, es una cuestión de aporte nutritivo y de salud, además, por supuesto, de las implicaciones económicas que conlleva apoyar los cultivos de temporada.

De cara a este octubre, conocer los alimentos de temporada puede implicar un cambio positivo en su salud y también en los gastos en alimentación.

Cultivos en otoño. | Fuente: Pexels

Que la naturaleza tenga sus ritmos y ciclos no es casualidad. Se adapta a las condiciones, no solo climáticas, sino de necesidad en el ecosistema. Para los seres humanos estas necesidades tienen un peso mayor que únicamente los gustos, un valor nutricional marcado por las necesidades que requieren nuestros cuerpos en cada época; por ejemplo, los alimentos con vitamina D son más necesarios en invierno en el hemisferio norte debido al clima y las pocas horas de luz.

Frutas de otoño

Para las frutas de temporada, los cultivos preferentes son los aguacates, las ciruelas, las uvas, granadas, limones, higos, mandarinas, manzanas, naranjas, peras, membrillos, plátanos, pomelos, avellanas...

Aguacate : rico en vitaminas A, C, D, E y K y vitaminas del complejo B como la biotina, la vitamina B6, vitamina B12, el ácido fólico y el potasio.

: rico en vitaminas A, C, D, E y K y vitaminas del complejo B como la biotina, la vitamina B6, vitamina B12, el ácido fólico y el potasio. Limones : además de ser altos en vitamina C, poseen propiedades antisépticas y favorecen el alivio de afecciones e inflamaciones de las vías respiratorias.

: además de ser altos en vitamina C, poseen propiedades antisépticas y favorecen el alivio de afecciones e inflamaciones de las vías respiratorias. Avellanas: destacan por su alto contenido en vitamina E, vitamina B, B6, B9, magnesio, fibra, calcio, potasio, fósforo, hierro, zinc, hidratos de carbono y proteínas.

Verduras de otoño

Por su parte, las verduras en mejores condiciones en esta época son: ajo, acelga, alcachofa, apio, berenjena, boniato, calabacín, calabaza, cebolla, coliflor, espinaca, judía verde, lechuga, lombarda, nabos, patatas, pimiento, puerros, rabanitos, remolacha, repollo o col, zanahoria, lentejas...

Calabazas : regulan el azúcar en sangre , por lo que son beneficiosas para quienes padezcan de estos problemas; poseen propiedades gastrointestinales y antiinflamatorias en las articulaciones.

: , por lo que son beneficiosas para quienes padezcan de estos problemas; poseen propiedades en las articulaciones. Rabanitos : contribuyen a eliminar desechos y toxinas, y regulan funciones hepáticas e intestinales, fiebres y resfriados .

: contribuyen a eliminar desechos y toxinas, y . Lentejas: pese a ser consideradas legumbres, destacan por su alto contenido en fibra, hidratos de carbono, vitamina B9, hierro, vitamina B6, vitamina B, magnesio, potasio, fósforo, zinc, proteínas y calorías. También contienen ácidos grasos poliinsaturados, vitamina C y carotenoides.

Consumir preferentemente las frutas y verduras de temporada, además de favorecer a nuestro organismo, favorece también a nuestro bolsillo, ya que los precios de estas son mucho más asequibles que los de aquellas que se encuentran fuera de época, pues cuesta más producir estas últimas.