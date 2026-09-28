Conflicto total en la sanidad pública: los médicos convocan huelga indefinida a partir del 28 de octubre

El conflicto en la sanidad pública española se recrudece. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado este lunes por unanimidad la convocatoria de un paro indefinido que arrancará a las 00:00 horas del próximo miércoles 28 de octubre, adoptando así una medida drástica que afectará de lleno a todos los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que abarca tanto a personal estatutario y residentes (MIR) como a profesionales de centros concertados, consorcios y empresas públicas vinculadas a la red asistencial.

La mecha que ha encendido esta respuesta unánime se remonta al pasado mes de junio. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad no ha vuelto a convocar al Comité de Huelga, optando por dar la negociación por concluida tras ampararse de manera exclusiva en el acuerdo alcanzado en la Mesa del Ámbito. Para los sindicatos convocantes —entre los que figuran CESM, así como el SMA (Sindicato Médico Andaluz) y SME (Sindicato Médico de Euskadi)—, resulta profundamente "inaceptable" que el Ministerio que dirige Mónica García pretenda sacar adelante una norma que determinará durante años las condiciones laborales, profesionales y retributivas de médicos y facultativos sin haber consensuado previamente el texto con quienes representan de manera específica a este colectivo.

Una vía de escape en manos del Gobierno y del Parlamento

Lejos de cerrar la puerta al entendimiento, los sindicatos han querido recalcar que el escenario de confrontación total que se avecina a finales de octubre todavía no es inevitable. Con el calendario apremiando, la solución a este pulso depende ahora de un doble movimiento institucional que recae tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo.

Por un lado, las organizaciones profesionales exigen al Ministerio de Sanidad que abandone su postura de inmovilismo y reactive una negociación real que permita encauzar las reivindicaciones del sector médico. Por otro, los sindicatos han elevado su presión hacia el ámbito parlamentario, haciendo un llamamiento urgente a los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes Generales. Su petición pasa por que los partidos rechacen durante el trámite legislativo el actual proyecto de norma en sus términos presentes y promuevan su devolución al Ministerio, instándole a redactar una nueva propuesta que nazca del diálogo directo con los facultativos.

Hasta que se produzcan movimientos que desatasquen la situación, el horizonte del 28 de octubre se mantiene firme como la fecha fijada por el colectivo médico para paralizar la asistencia ordinaria en los centros sanitarios de todo el país, en demanda de unas condiciones laborales acordes a su responsabilidad profesional.