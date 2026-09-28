INCAPTO lanza la cafetera ST1 , una superautomática que prepara hasta 800 espressos al día

Incapto informó de que apuesta por el canal Horeca con el lanzamiento de Incapto ST1, su nueva cafetera superautomática para grandes cadenas hoteleras, restaurantes, cafeterías y panaderías. La máquina, con cuatro tolvas de 1 kilo para café en grano de especialidad, permite simplificar la operativa tras la barra y reducir la dependencia de personal especializado, así como revertir el uso de cápsulas. Según informó, la cafetera ST1 –acrónimo de 'Supertradicional'– prepara hasta 800 espressos al día (15 por segundo) y permite incorporar más de 40 recetas personalizadas, lo que amplía la oferta de los establecimientos.

Así, garantiza el café de especialidad de calidad a los negocios con alta demanda, optimizando el servicio y mejorando la experiencia final del consumidor, que cada vez busca opciones más variadas. En esta línea, también diversifica la oferta de café, ya que puede incluir cuatro perfiles diferentes de grano.

La innovación de Incapto para el canal Horeca responde a uno de los principales retos de los negocios de hostelería y restauración: homogeneizar el servicio de café, ofreciendo siempre la misma consistencia y calidad con independencia del barista que se encuentre tras la barra. Gracias a la automatización, cualquier miembro del personal puede servir el mejor café de especialidad recién molido en hoteles, restaurantes, panaderías y establecimientos Quick Service Restaurant (QSR).

La sostenibilidad es otro de los pilares fundamentales de la ST1. Además de sustituir a las cafeteras de cápsulas, reduciendo los residuos asociados a este tipo de formatos (aluminio y plástico), cuenta con un sistema de dosificación, por lo que solo utiliza la cantidad de café necesaria para cada preparación, minimizando las mermas hasta un 25 %.

"ST1 nace con el objetivo de ayudar a los negocios a ofrecer un café de calidad de una forma más eficiente, sencilla y responsable, reduciendo la pérdida de producto, optimizando el uso de los recursos en cada preparación y potenciando el aumento del ticket medio gracias a una mayor oferta de recetas. Con este desarrollo in-house, reforzamos nuestra apuesta en Horeca, una de las palancas estratégicas de crecimiento de nuestra compañía", detalló Francesc Font, cofundador y co-CEO de Incapto.

Además de sus prestaciones técnicas, ST1, que combina la eficiencia de una cafetera automática y la estética y calidad de una tradicional, ofrece opciones de personalización para adaptar la máquina a la identidad visual y el entorno de cada establecimiento.

Máquinas conectadas

ST1 se integra con el ecosistema tecnológico de Incapto a través de la plataforma CAAS (Coffee as a Service), que conecta todas sus máquinas mediante tecnología IoT para monitorizar su uso y automatizar procesos.

Esta conectividad permite controlar en tiempo real el stock de café de cada establecimiento y generar alertas de reposición cuando es necesario. Además, los datos recopilados facilitan un análisis mensual del consumo y de las necesidades de abastecimiento de cada máquina, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente del servicio.

Dentro de su oferta, Incapto cuenta con nueve variedades de café de origen procedentes de distintos países, entre ellos Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, México, Etiopía, Ruanda, Sumatra y Burundi. Cada una presenta un perfil aromático propio, con notas que van del cacao, el caramelo y los frutos secos a matices cítricos, florales o de frutos rojos.

Actualmente, Incapto trabaja con establecimientos del sector hotelero y de la restauración, entre ellos el Hilton Diagonal Mar, Renaissance, The Hoxton, el Hotel Balmes, el Hotel Monument y la Pastelería Hofmann, todos ellos en Barcelona, así como el Restaurante Lanto y Mint, ubicado en Barcelona y Granollers, respectivamente. Asimismo, la compañía cuenta con una amplia presencia comercial en Cataluña, Madrid, Baleares y País Vasco, además de operar en mercados internacionales como Lisboa y París.