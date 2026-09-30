DomusVi reivindica el valor de las personas mayores con una nueva edición de 'Ser mayor tiene premio'

Todos los centros DomusVi España, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre, ponen en valor la experiencia, la trayectoria y la contribución social de las personas mayores con la celebración de la IV edición de los Premios 'Ser mayor tiene premio'.

Según informó DomusVi, contribuir a transformar la mirada sobre la longevidad, reconociendo la experiencia y visibilizando el papel activo que las personas mayores siguen desempeñando en la sociedad, mediante su participación en la vida familiar, comunitaria y social, es el principal propósito de estos galardones que se dividen en cuatro categorías.

El Premio a la Trayectoria Vital reconoce la carrera profesional. En esta edición destacan los reconocimientos a María José San Román, chef alicantina al frente del restaurante Monastrell en DomusVi Babel (Alicante); Victoria Alberca, productora, y Liteo Pedrega, cineasta y escritor director de la película Un hombre de verdad en DomusVi Arturo Soria (Madrid); Miriam Blasco, campeona olímpica de judo en DomusVi Condominia (Alicante); Jennifer Hermoso, futbolista internacional española en DomusVi Madrid Sur (Madrid); David Navarro, exjugador del Valencia y del Mallorca entre otros y que tiene en su palmarés títulos como 1 Liga, 1 Copa de UEFA y 1 Supercopa de Europa en DomusVi Montearse (Valencia); Pablo Abián, jugador de bádminton y cinco veces olímpico en DomusVi Quijorna (Madrid); Ramiro Ruiz Medrano, exsenador, fue presidente de la Diputación de Valladolid y con una amplia trayectoria institucional en Castilla y León, en DomusVi Arroyo (Valladolid); y Toni River, actor reconocido por su extensa carrera artística en DomusVi Ciudad de las Artes (Valencia).

El Premio Personas mayores reconoce la labor de entidades, asociaciones o personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En esta edición destacan los reconocimientos a Amics de la Gent Gran, por su labor de acompañamiento frente al aislamiento y la soledad en DomusVi Ciudad de las Artes (Valencia); Asociación Espejo de Alicante, por su actividad cultural altruista en centros de mayores en DomusVi Alicante Condomina (Alicante); Afacam (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer), por la ayuda y apoyo que ofrece a las familias de personas afectadas por Alzheimer en DomusVi Monte Arse (Sagunto, Valencia); Adopta un Abuelo, por su colaboración en actividades intergeneracionales con jóvenes y adolescentes que acuden al centro para compartir actividades con las personas mayores en DomusVi Madrid Sur (Madrid).

El Premio a la Veteranía reconoce al profesional de cada centro para poner en valor trayectorias construidas junto a las personas mayores, como la de Montserrat Gómez, profesional con mayor antigüedad de DomusVi Arroyo (Valladolid), vinculada al centro desde 2006; María del Carmen Zaragoza Monera, por sus 20 años de trayectoria en DomusVi Carrús (Alicante); y María Esther Saiz Camacho, por su dedicación durante más de 12 años en DomusVi Liencres (Cantabria), entre otros.

En el Premio Experiencia, cada centro residencial homenajea a la persona más longeva para reivindicar el valor de sus historias de vida y sus aprendizajes, como en el caso de Maximino Rodríguez, residente de 100 años en DomusVi Liencres (Cantabria), carpintero y pintor que continúa creando y cuenta con varias exposiciones artísticas a sus espaldas; María Luisa Ortego Calvo, residente de 101 años en DomusVi Carrús (Alicante); y Josefa Escolar, residente de 103 años en DomusVi Quijorna (Madrid), entre otros.

Durante estos días, los más de 140 centros de la compañía celebran 'Ser mayor tiene premio', un evento lúdico con actuaciones, recitales, exposiciones… que abre los centros a la comunidad con el objetivo de reforzar vínculos entre personas residentes, familias, profesionales, entidades y ciudadanos de cada localidad.

"Esta dimensión comunitaria responde a una concepción de los centros residenciales como espacios abiertos a su entorno, capaces de generar relaciones, compartir experiencias y favorecer un envejecimiento activo y participativo. La vinculación con asociaciones, instituciones, centros educativos, entidades sociales y otros agentes locales permite, además, generar espacios de encuentro intergeneracional y fortalecer la participación de las personas mayores en la vida de sus comunidades", explican desde DomusVi.

"La edad no debería marcar lo que podemos hacer ni las ganas que tenemos de seguir viviendo nuevas experiencias. Ser mayor es una etapa más de la vida, con nuevas oportunidades para aprender, disfrutar, relacionarnos, descubrir aficiones y seguir haciendo aquello que nos hace felices. Eso es lo que queremos reivindicar con 'Ser mayor tiene premio': una mirada a la vejez desde las posibilidades y no desde las limitaciones", señaló Marilyne Mesiano, ceo de DomusVi España.

La entidad indicó que esta forma de entender los cuidados se articula a través del Modelo Humaniza de DomusVi, que sitúa a la persona en el centro de la atención teniendo en cuenta su historia de vida, sus necesidades, preferencias y decisiones para ofrecer unos cuidados adaptados y una atención personalizada.

Añadió que, en este contexto, iniciativas como 'Ser mayor tiene premio' refuerzan "el compromiso de DomusVi con una visión positiva y realista de la longevidad, que reconoce las necesidades de cuidado, pero también las capacidades, preferencias, experiencia y aportaciones de las personas mayores, favoreciendo que puedan continuar desarrollando su proyecto de vida y participando activamente en la sociedad".