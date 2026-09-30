Un tiburón se queda atrapado en un canal y Corea del Sur le nombra embajador

Un tiburón de 3,5 metros lleva casi dos semanas dando vueltas en un canal de la ciudad surcoreana de Busan. Lo que comenzó como un problema para las autoridades se ha convertido en todo un fenómeno turístico: más de 600.000 personas han acudido a verlo desde que fue descubierto el pasado 18 de septiembre y hasta le han nombrado embajador de la ciudad.

El animal, un tiburón cobrizo apodado Bukang-i por los habitantes de la ciudad, se quedó atrapado en un canal artificial del parque costero del Puerto Norte. Los expertos creen que pudo entrar persiguiendo alguna presa y después no encontró la salida.

El lugar, que normalmente recibe unos 2.000 visitantes durante los fines de semana, llegó a registrar 480.000 personas durante los cuatro días del puente de Chuseok, la festividad más importante del calendario surcoreano.

La historia ha alcanzado tal dimensión que las autoridades locales han nombrado al tiburón embajador honorífico de la ciudad. La decisión llegó después de que el 91% de los participantes en una encuesta respaldara la iniciativa.

El tiburón que no quiere irse

Las autoridades ya han intentado devolverlo al mar. El martes desplegaron cinco embarcaciones y utilizaron chorros de agua para tratar de conducir al animal hacia la salida del canal.

No funcionó. El tiburón esquivó las embarcaciones y volvió a internarse en el canal, obligando a suspender la operación. Ahora preparan un segundo intento con una red diseñada específicamente para las dimensiones del canal, previsiblemente este viernes.

Por ahora, los expertos consideran que el animal se encuentra en condiciones estables, aunque su capacidad para desplazarse y alimentarse está limitada y una estancia prolongada en el canal podría acabar debilitándolo.