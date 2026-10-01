Caldea organiza con Ice Bath Barcelona una masterclass de respiración, exposición controlada al frío y foco mental

Caldea ha organizado, junto con Ice Bath Barcelona, una masterclass que combina técnicas de respiración, exposición controlada al frío y foco mental. Los baños de hielo han ido ganando presencia dentro del universo wellness como una práctica que combina la exposición controlada al frío con el trabajo de la respiración y la concentración.

Según explicó Caldea, la experiencia ha propuesto acercarse al frío "no como una prueba de resistencia, sino como un ejercicio de conexión entre cuerpo y mente". A lo largo de cuatro sesiones celebradas en el Espacio de Talleres Premium de Caldea, los participantes han podido conocer los fundamentos de esta práctica, trabajar técnicas de respiración y experimentar posteriormente una inmersión controlada en el agua con hielo, siempre con preparación previa y acompañamiento profesional.

La actividad se inspira en los principios del método Wim Hof, que se articula alrededor de tres pilares: respiración, exposición al frío y foco mental. La combinación de estos tres elementos busca la capacidad de mantener la atención en el momento presente y gestionar de forma consciente la respuesta del cuerpo frente a un estímulo intenso como el frío.

Uno de los elementos centrales de la masterclass ha sido precisamente la preparación previa a la inmersión. Antes de entrar al agua, los participantes han conocido las bases de la exposición al frío y han realizado una práctica guiada de respiración consciente orientada a trabajar el foco mental, reducir el estrés y relajar el cuerpo.

La inmersión se ha llevado a cabo de forma estructurada, con preparación previa y orientación profesional durante todo el proceso. Este tipo de taller combina una introducción teórica con una sesión guiada de exposición al frío y acompañamiento personalizado.

El objetivo de la experiencia no ha sido competir ni mantenerse dentro del agua el máximo tiempo posible, sino observar la reacción del cuerpo frente al frío y aprender a gestionar la experiencia a través de la respiración y la concentración.

Además, señaló que la incorporación del ice bath conecta también con una forma más amplia de entender el bienestar. "Al lado de prácticas tradicionalmente asociadas al descanso y la relajación, experiencias como la exposición al frío introducen un componente de participación activa, consciencia corporal y reto personal".

"En Caldea", añadió, "esta aproximación adquiere un significado particular por el papel central que tiene el agua dentro de la experiencia del centro. La masterclass ha permitido explorar el contraste térmico desde una perspectiva diferente de la de los circuitos termales habituales: del agua termal, uno de los elementos esenciales de Caldea, a la exposición breve y controlada al agua con hielo".