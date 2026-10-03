Por qué no se debe dejar el paño colgado en la puerta del horno

Hay un lugar de la cocina donde resulta habitual dejar el paño porque permite tenerlo siempre a mano: el tirador o la parte superior de la puerta del horno. Sin embargo, esa ubicación reúne dos cuestiones distintas que conviene tener en cuenta: la proximidad a una fuente de calor y el uso frecuente que se hace de un tejido que puede acumular microorganismos.

Los paños pueden estar fabricados con algodón, lino, microfibra u otras fibras, pero todos son materiales textiles. La recomendación general de seguridad es mantener los materiales combustibles alejados de los aparatos destinados a cocinar.

La National Fire Protection Association incluye los paños y las toallas entre los objetos que deben mantenerse alejados de las zonas calientes de la cocina. Esto no significa que un paño colocado en la puerta vaya a incendiarse cada vez que se utiliza el horno. El riesgo depende de factores como la temperatura, la distancia respecto a las zonas calientes, el diseño del aparato y el tiempo de exposición.

Además, el horno puede conservar calor después de apagarse, por lo que retirar el paño al terminar de cocinar no elimina la conveniencia de buscar un lugar diferente para almacenarlo.

El problema de reutilizar el mismo paño

El otro aspecto que conviene tener en cuenta es el uso que se hace de estos tejidos. En muchos hogares, el mismo paño sirve para secarse las manos, recoger líquidos, limpiar superficies o manipular utensilios.

Esa reutilización puede convertirlo en un punto de acumulación y transferencia de microorganismos. Una investigación de la Universidad de Arizona publicada en Food Protection Trends analizó 82 paños de cocina procedentes de hogares de cinco ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los investigadores detectaron bacterias coliformes en el 89% de las muestras y E. coli en el 25,6%. Según sus conclusiones, estos tejidos podían contribuir a la contaminación cruzada entre alimentos, manos y superficies.

El dato no significa que cualquier paño de cocina sea necesariamente peligroso. El problema está relacionado con factores como la humedad, la reutilización y la frecuencia con la que se lava.

Un lugar diferente para guardarlo

Una alternativa sencilla es utilizar un soporte alejado de las fuentes de calor y colocar el paño extendido para facilitar su secado. También puede resultar útil separar los tejidos según su función: uno para las manos, otro para la vajilla y otro para limpiar superficies.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda lavar con frecuencia los paños reutilizables, especialmente cuando se utilizan para limpiar superficies que pueden haber estado en contacto con alimentos crudos.