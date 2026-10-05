Roban casi un millón de abejas en Australia

La Policía de Australia busca al autor del robo de más de 800.000 abejas en varias explotaciones apícolas del norte de Queensland. Los agentes consideran que se trata de una operación inusual y especialmente sofisticada, únicamente al alcance de algún experto en la materia.

Inicialmente se localizaron 41 colmenas vaciadas, aunque posteriormente otro apicultor denunció la desaparición de tres colmenas más. El autor del robo sacó las abejas, las crías y las reinas y dejó las colmenas aparentemente intactas. En algunos casos, incluso dejó la miel.

La Policía no ha aclarado si se trata de uno o varios ladrones, aunque tiene muy claro que se trata de alguien con experiencia en apicultura y muy posiblemente también productor de miel para su venta. No parece, por tanto, un robo improvisado, porque para vaciar las colmenas sin destrozarlas hacen falta conocimientos y varias horas de trabajo. Según medios locales, existe incluso la sospecha de que el ladrón –o ladrones– podría estar utilizando ahora las abejas robadas para polinizar cultivos en otra explotación.

Los apicultores calculan pérdidas de hasta 30.000 dólares australianos (18.600 euros) entre las colmenas y los ingresos por servicios de polinización. Precisamente ahora comienza una de las temporadas fuertes para cultivos como el aguacate, que dependen de estas colmenas para mejorar su producción.

Además, tal y como sucede en España, el sector de la apicultura australiano también está afrontando una crisis provocada por la detección del ácaro Varroa, que amenaza a las explotaciones apícolas de la zona.