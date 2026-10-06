El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias inaugura su campus en Oviedo con sus primeras promociones

El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias ha comenzado oficialmente su andadura en Oviedo con la inauguración de su campus en el edificio Calatrava. Según informó, cuenta con 20.000 metros cuadrados de instalaciones tecnológicas sobre salud que ya han comenzado a utilizar los 240 alumnos de los Grados en Medicina y Enfermería, que componen la primera promoción del centro.

El nuevo centro universitario traslada a Asturias el modelo educativo desarrollado por UAX durante más de 30 años, basado en la formación práctica, la incorporación de tecnología aplicada y una visión integral de la salud. El campus contará con un Hospital Virtual de Simulación, laboratorios especializados y aulas equipadas con tecnología avanzada, entre otros espacios diseñados para la formación sanitaria. Estas instalaciones permitirán desarrollar un modelo educativo experiencial desde las primeras etapas de la formación, con el uso de simulación clínica y herramientas tecnológicas relacionadas con el ejercicio profesional.

Durante el acto, Jesús Núñez, presidente del Grupo UAX, ha apuntado que "hoy abrimos las puertas de este campus, pero también ponemos todo nuestro conocimiento, experiencia y compromiso al servicio de la sociedad asturiana. Queremos contribuir a fortalecer la oferta académica de Asturias y de todo el norte de España, ayudando a atraer talento, pero también a generarlo y retenerlo. Nuestra vocación es hacerlo de la mano de administraciones, empresas, instituciones y centros educativos para que el Principado avance como un referente sanitario y educativo con proyección internacional".

Núñez ha recorrido las recién estrenadas instalaciones del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. "Es un verdadero honor que una institución de la relevancia de UAX haya mirado hacia Oviedo. Que haya encontrado aquí una oportunidad y haya decidido invertir, crecer y quedarse. Y creo que tenemos que ser conscientes de lo que significa lo que hoy estamos inaugurando", ha apuntado. Además, ha querido destacar que "esta apuesta de UAX, además, encaja perfectamente con la idea de ciudad que queremos construir. Un Oviedo que apuesta por la cultura, por el conocimiento, por la innovación y por la capacidad de generar oportunidades".

Ambos han estado acompañados por Domingo Mirón, CEO del Grupo UAX; Luis Couceiro, director de Universidades del Grupo UAX; Aida Suárez, directora de One Health del Grupo UAX y decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX; Juan Romo, rector de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), y Jaime Algorta, director del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, que ha asegurado que "nuestra propuesta académica está conectada con la evolución del sistema sanitario para formar a aquellos que lo transformarán. Para ello, combinamos tecnología y enfoque One Health para preparar a profesionales capaces de desenvolverse en un entorno donde la prevención, el diagnóstico y la atención son cada vez más digitales, conectados e interdisciplinares".

El evento ha contado con la lección inaugural del reconocido oftalmólogo doctor Luis Fernández-Vega Sanz, que ha querido poner en valor el papel de la universidad en la formación de los profesionales que liderarán la medicina del futuro: "La universidad es el lugar donde el conocimiento se conforma, se transmite, se cuestiona y se renueva. La Universidad Alfonso X el Sabio es un claro ejemplo de ello, pues aúna visión a largo plazo con vocación, rigor, exigencia y compromiso para formar profesionales de manera interdisciplinar, preparados para afrontar los grandes retos de la medicina y la enfermería".

El nuevo Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias nace con el objetivo de contribuir a la generación de talento sanitario en el Principado y en todo el entorno del norte de España. Se calcula, por ejemplo, que unos 5.000 jóvenes viajan fuera cada año para cursar sus estudios. Es por ello que, de los cerca de 240 estudiantes que han comenzado el curso, más del 40% son asturianos, y el resto son alumnos procedentes de comunidades aledañas como Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, atraídos por una propuesta que combina innovación, práctica profesional y el entorno de vida de Oviedo.

Para favorecer esta conexión con el sistema sanitario asturiano, UAX cuenta ya con convenios con instituciones como el Hospital Vital Álvarez Buylla, la Clínica Asturias, el Hospital Begoña y el Hospital Ribera Covadonga, así como con entidades sociosanitarias como Grupo Lares o DomusVi. A esta red se suman los acuerdos con colegios profesionales del Principado de Asturias para desarrollar iniciativas de formación, investigación, innovación y desarrollo profesional.

Además, la puesta en marcha del centro se enmarca en un proyecto estratégico a largo plazo en Asturias, que contempla una inversión global estimada de 40 millones de euros y la creación de alrededor de 250 empleos directos.

Con este proyecto, UAX señaló que apuesta por consolidar en Asturias un ecosistema universitario vinculado al ámbito sanitario, capaz de conectar formación, innovación y práctica profesional con una oferta académica que crecerá progresivamente con nuevas titulaciones sanitarias, entre ellas los grados en Odontología y Farmacia. También se incorporarán programas de posgrado como el Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria, entre otros.