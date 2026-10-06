Euromillones del martes 6 de octubre: comprueba los números ganadores y el bote

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 6 de octubre, ha concluido sin que se hayan registrado boletos ganadores de la máxima categoría. La combinación afortunada en esta jornada ha estado formada por los dígitos 18, 22, 32, 41 y 48. Por su parte, las estrellas que han completado el resultado final han sido el 8 y el 10. A pesar de la expectación habitual que genera este juego de azar a nivel europeo, en esta ocasión la suerte máxima no ha encontrado dueño en ninguno de los países participantes.

La jornada ha destacado por una notable participación, ya que la recaudación total ha ascendido a la nada desdeñable cifra de 34.285.937,40 euros en el conjunto de los territorios donde se comercializa. Al no existir acertantes de primera categoría —es decir, aquellos que logran adivinar los cinco números y las dos estrellas—, el premio acumulado o Eurobote experimentará un incremento sustancial. De este modo, la organización ha confirmado que en el próximo sorteo un único ganador de esta categoría podría llegar a embolsarse 28 millones de euros.

Aunque el premio principal ha quedado desierto, la fortuna sí ha sonreído a España a través del juego asociado, una modalidad exclusiva para los apostantes nacionales que garantiza siempre la entrega de una importante suma a un resguardo validado en el país. En esta ocasión, el boleto acertante ha sido despachado en la capital hispalense, concretamente en la Administración de Loterías número 62 de Sevilla. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en el número L-18 de la conocida calle Luis Montoto, dentro del Núcleo Santo Apóstol.

Cabe recordar que este es un sorteo organizado de forma conjunta por los operadores de juego de varios Estados miembros, incluyendo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado en España. Los participantes deben seleccionar cinco números de una tabla del 1 al 50 y dos estrellas de un abanico del 1 al 12. La probabilidad matemática de alzarse con el gran premio es reducida, lo que explica que en muchas jornadas el bote quede vacante y se genere un importante fondo para posteriores entregas.

Los premios superiores a los 40.000 euros están sujetos a una retención del veinte por ciento en concepto de impuestos, una normativa fiscal dictaminada por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, el afortunado ganador del premio sevillano deberá tributar por la parte que exceda dicha cantidad exenta, aportando ingresos a las arcas públicas. La mecánica del juego y la rigurosa vigilancia del sistema hacen de esta lotería una de las más fiables del continente, consolidando de manera constante su indiscutible éxito semana tras semana.