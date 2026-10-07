Los bomberos confirman que las pegatinas en las puertas cambian los protocolos de rescate de mascotas en incendios

La presencia de animales de compañía en los hogares condiciona de forma directa las maniobras de emergencia de los servicios de extinción. En intervenciones dentro de viviendas con perros, gatos u otros animales, el protocolo de actuación cambia sustancialmente si los efectivos conocen de antemano su existencia. Así lo confirman profesionales del sector en declaraciones difundidas por PATITAS & co, donde certifican la utilidad de señalizar la presencia de mascotas en el acceso de las viviendas.



El cambio en los protocolos de salvamento

Un aviso en la puerta mediante distintivos visibles constituye una alerta fundamental para las dotaciones antes de entrar en un inmueble afectado. Según explican los propios efectivos, saber que existen animales solos en casa modifica la intervención, ya que permite considerar un individuo más a proteger durante las labores de salvamento.

Disponer de esta información previa junto con la cantidad exacta de mascotas condiciona la logística sobre el terreno. Al conocer estos datos, el mando de la intervención forma un equipo específicamente para rastreo y salvamento y asigna de manera diferenciada otro equipo para la extinción del incendio.

Pautas emocionales durante las evacuaciones

Más allá del rescate físico, los episodios de emergencia por fuego repercuten en el bienestar psicológico de los animales. El Grupo de Especialidad en Medicina del Comportamiento (GEMCA) de AVEPA ha publicado una guía con recomendaciones para reducir el estrés en perros y gatos. El colectivo aconseja que el cuidador habitual atienda al animal para aportar tranquilidad, mantener dentro de lo posible las rutinas de alimentación y usar doble sujeción en las evacuaciones para prevenir fugas por pánico.

En los alojamientos temporales, los expertos recomiendan crear refugios tranquilos, no forzar el contacto físico y emplear actividades de enriquecimiento como juegos de rastro y búsqueda de premios o juguetes interactivos masticables. Tras el retorno al domicilio, el GEMCA insta a vigilar conductas de hipervigilancia, fobias o alteraciones del descanso para valorar con el veterinario posibles cuadros de estrés postraumático.

La iniciativa Pegatina de Emergencia

Para facilitar esta identificación inmediata en los accesos a los hogares, PATITAS & co distribuye de forma gratuita la Pegatina de Emergencia - Aquí Viven Perros y/o gatos. Este distintivo informa a los servicios de emergencia sobre la presencia de perros en el domicilio para protegerlos en caso de siniestro. Con un diseño llamativo que asegura visibilidad inmediata, la etiqueta se adhiere a puertas, ventanas o superficies lisas e incluye un espacio personalizable para indicar la cifra exacta de perros que residen en la vivienda. La tienda incluye hasta tres etiquetas adhesivas gratis por pedido.