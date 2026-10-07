YCE Extended acompaña los principales puentes del otoño y las fiestas de Navidad en Caldea

YCE Extended continuará formando parte de la programación de Caldea durante los principales puentes y periodos festivos de los próximos meses.

La versión ampliada del espectáculo inmersivo de la Gran Laguna se podrá disfrutar durante el puente del Pilar, Todos los Santos y la Purísima, así como a lo largo de las fiestas de Navidad y Reyes, consolidándose como una de las propuestas destacadas de la oferta de ocio del centro para este final de año.

La primera cita será este mismo fin de semana para el puente del Pilar, con dos funciones los días 10 y 11 de octubre, a las 11:30 h y a las 21:40 h, y una última representación el 12 de octubre, a las 11:30 h. YCE Extended volverá posteriormente durante la festividad de Todos los Santos, con funciones del 30 de octubre al 1 de noviembre, y durante el puente de la Purísima, del 5 al 8 de diciembre. La programación continuará durante las fiestas de Navidad y Reyes, con dos representaciones diarias del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero.

Inspirado en la transformación del hielo en movimiento, YCE es una propuesta artística creada exclusivamente para la Gran Laguna de Caldea. El espectáculo combina banda sonora original, iluminación, juegos de agua y acrobacias para convertir este espacio en un escenario inmersivo donde el visitante no es únicamente espectador, sino que vive la propuesta desde dentro de la misma experiencia termal.

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La versión Extended, estrenada este verano, amplía la propuesta original con tres acróbatas y disciplinas como el pole, el aro aéreo y los straps, que aportan más dinamismo, verticalidad y espectacularidad en la puesta en escena. Las acrobacias se combinan con los efectos de luz, la música y el movimiento del agua, reforzando el carácter visual y sensorial del espectáculo.

Esta integración entre artes escénicas y espacio termal es una de las características diferenciales de YCE Extended. La Gran Laguna se transforma durante cada función en un escenario vivo, aprovechando su arquitectura y los juegos de agua para crear una atmósfera especialmente inmersiva, tanto en las sesiones de mañana como en las de noche.

Durante el puente del Pilar, YCE Extended se ofrecerá los días 10 y 11 de octubre a las 11:30 horas y a las 21:40 h, y el 12 de octubre a las 11:30 h. Para Todos los Santos, habrá una función el 30 de octubre a las 21:40 h, dos el 31 de octubre a las 11:30 h y 21:40 h y una última el 1 de noviembre a las 11:30 h.

Durante el puente de la Purísima, el espectáculo se podrá ver el 5 de diciembre a las 21:40 h, los días 6 y 7 de diciembre a las 11:30 h y 21:40 h, y el 8 de diciembre a las 11:30 h. La programación se completará con dos funciones diarias del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, a las 11:30 h y a las 21:40 h. YCE Extended se puede disfrutar con las modalidades Classic y Premium y forma parte de la experiencia de los visitantes a la Gran Laguna.