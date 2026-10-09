Philip Morris abre en Zaragoza su nueva IQOS Boutique y amplía su red en España

Philip Morris ha inaugurado una nueva IQOS Boutique en Zaragoza, con la que amplía a ocho las principales ciudades españolas en las que cuenta con una red propia de establecimientos. El nuevo espacio está situado en la calle del Coso, 15, esquina con la calle Alfonso I, y se incorpora a la estrategia de crecimiento de la compañía en España.

La apertura de Zaragoza se produce dentro de la expansión internacional de la red de IQOS Boutiques, que contaba con más de 370 establecimientos en todo el mundo al cierre del primer semestre de 2026. La compañía señala que estas tiendas están presentes en ciudades como Tokio, Ámsterdam, Londres, Múnich, Berlín, Lisboa y Copenhague.

El establecimiento zaragozano es la segunda Boutique 2.0 de Philip Morris en España. Este concepto, también implantado recientemente en ciudades como Seúl, Múnich, Milán y Dubái, incorpora un formato de espacio híbrido y experiencial. La compañía explica que la nueva tienda incorpora tecnología de personalización y está concebida para ofrecer una experiencia adaptada a los usuarios adultos.

El establecimiento nace también como un punto de información para fumadores adultos que buscan alternativas sin humo al cigarrillo. Según Philip Morris, el espacio permitirá proporcionar información sobre sus productos y acompañar a los usuarios adultos interesados en realizar esa transición. Con la apertura de Zaragoza, la compañía pasa a contar con tiendas propias en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Las Palmas y Zaragoza.

La nueva apertura se integra en el crecimiento de la red internacional de IQOS Boutiques. Al cierre de la primera mitad de 2026, Philip Morris contaba con más de 370 establecimientos propios distribuidos por diferentes mercados. Entre las ciudades en las que la compañía dispone de estos espacios figuran Tokio, Ámsterdam, Londres, Múnich, Berlín, Lisboa y Copenhague.

Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España, ha señalado que la apertura de Zaragoza "refuerza nuestra estrategia de crecimiento en España" y amplía una red propia que, según la compañía, desempeña un papel relevante en la transformación de su negocio. "Estos espacios nos permiten ofrecer a los fumadores adultos información rigurosa y acompañamiento para facilitar su transición del cigarrillo a alternativas sin humo respaldadas por la ciencia", ha añadido Vidal.

Philip Morris sitúa el inicio de su transformación empresarial hace casi dos décadas, con el objetivo de desarrollar alternativas para los fumadores adultos que continuarían fumando. Uno de los principales hitos fue el lanzamiento de IQOS en 2014, inicialmente en Japón e Italia. El producto llegó posteriormente a otros mercados, entre ellos España, donde comenzó a comercializarse a finales de 2016. Desde entonces, la compañía afirma haber destinado más de 14.000 millones de euros a investigación y desarrollo de productos sin humo.

Según los datos facilitados por Philip Morris International, durante el segundo trimestre de 2026 los productos sin humo representaron aproximadamente el 42% de los ingresos netos totales de la compañía. Cuando se lanzó IQOS, estos productos no aportaban ingresos al negocio.