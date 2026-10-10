Por qué deberías colocar una pinza de madera en la tapa de la olla al cocinar

Cuando el contenido de una olla hierve y comienza a salir por los bordes puede acabar con agua o espuma sobre la placa. Ocurre especialmente cuando el recipiente está muy lleno o determinadas preparaciones, como la pasta, generan espuma por la presencia de almidón.

Una solución sencilla consiste en colocar una pinza de madera en la tapa de la olla. El utensilio permite mantenerla ligeramente elevada y crear una pequeña abertura por la que pueda escapar parte del vapor, sin necesidad de retirar completamente la tapa.

Cómo funciona este método

Cuando el agua hierve con intensidad, el vapor asciende hacia la tapa. En determinadas preparaciones, como la pasta, el almidón puede favorecer la aparición de espuma. Si la olla está completamente cerrada, esta puede crecer hasta alcanzar el borde y terminar cayendo sobre la placa.

La pinza permite mantener la tapa ligeramente elevada por uno de sus lados, creando una pequeña abertura para que salga parte del vapor. De esta forma, la tapa continúa cubriendo el recipiente sin quedar completamente cerrada.

El recurso puede utilizarse en preparaciones que necesitan permanecer tapadas durante buena parte de la cocción, pero en las que no sea conveniente cerrar por completo la olla. Sin embargo, la pinza no evita por sí sola cualquier desbordamiento. Una olla demasiado llena o una potencia de fuego excesiva pueden provocar que el contenido siga saliendo, por lo que es necesario vigilar la cocción y ajustar el fuego.

Cómo colocar la pinza

Para utilizar este método hay que emplear una pinza de madera limpia y destinada a tareas de cocina. Se coloca en el borde de la olla o en un punto de apoyo de la tapa para que esta quede ligeramente elevada. No es necesario crear una abertura grande. Una pequeña rendija permite que salga parte del vapor mientras la tapa permanece sobre el recipiente.

También hay que comprobar que la pinza queda estable y que no entra en contacto directo con una llama. La madera puede calentarse durante la cocción, por lo que conviene prestar atención a la temperatura y a la posición del utensilio. El funcionamiento puede variar según el tamaño y la forma de la olla y de su tapa, así como del tipo de placa utilizada, ya sea de gas, vitrocerámica o inducción.

Recipientes no adecuados

Este método no debe utilizarse con ollas a presión o exprés. Estos recipientes funcionan mediante un sistema de cierre y presión específico, y colocar una pinza para impedir que la tapa cierre correctamente puede interferir con su funcionamiento y comprometer la seguridad.

La recomendación tampoco debe aplicarse a otros recipientes que funcionen bajo presión. En estos casos es necesario utilizar siempre los mecanismos de cierre y seguridad previstos por el fabricante y seguir sus indicaciones.