Por qué no se debe usar el horno como armario para guardar sartenes y bandejas

Guardar bandejas, sartenes y otros utensilios dentro del horno puede parecer una forma práctica de aprovechar el espacio en la cocina. Sin embargo, esta costumbre puede provocar daños en algunos recipientes y aumentar el riesgo de incendio si se enciende el electrodoméstico sin comprobar antes qué hay en su interior.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) recomienda mantener el horno vacío cuando no está en funcionamiento. El principal problema aparece cuando se almacenan objetos que no están preparados para soportar las temperaturas que alcanza el aparato o se dejan dentro materiales combustibles.

Cuidado con mangos de plástico o goma

No todos los utensilios de cocina están diseñados para permanecer dentro de un horno encendido. Las sartenes y recipientes con mangos de plástico o goma pueden sufrir deformaciones o daños cuando se exponen a temperaturas elevadas.

Por eso, aunque un utensilio pueda utilizarse ocasionalmente para cocinar en el horno, no significa necesariamente que sea adecuado para permanecer almacenado en su interior.

Las bandejas y recipientes metálicos tampoco deberían dejarse dentro del horno de forma permanente. Cuando se utilizan durante la cocción, deben colocarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante para no alterar el funcionamiento previsto del electrodoméstico.

El riesgo de olvidar algo dentro

Uno de los principales problemas de utilizar el horno como espacio de almacenamiento aparece cuando se enciende sin revisar previamente su interior.

Un trapo, papel u otro material combustible que haya quedado dentro puede entrar en contacto con elementos calientes y provocar un incendio. El riesgo aumenta especialmente cuando se guardan utensilios junto con otros objetos de cocina sin comprobar después que el horno está completamente vacío.

La recomendación más sencilla consiste en revisar el interior antes de encenderlo. De esta manera se puede detectar cualquier objeto que no deba estar expuesto al calor.

También puede afectar a la cocción

Los objetos que permanecen dentro del horno durante su funcionamiento pueden modificar la circulación del aire caliente y la distribución de la temperatura. Esto puede afectar a la forma en la que se cocinan los alimentos.

Una circulación de calor diferente puede hacer que determinadas zonas reciban más temperatura que otras y dificultar una cocción uniforme.