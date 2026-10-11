Por qué usar plantas para combatir la humedad en casa es un error

El descenso de las temperaturas cambia las condiciones dentro de las viviendas. Se recurre más a la calefacción, se abren menos las ventanas y actividades como cocinar o ducharse aportan vapor de agua. Cuando ese vapor entra en contacto con superficies frías, puede aparecer condensación, que si se mantiene puede favorecer la aparición de manchas y moho.

En este contexto, las plantas de interior pueden formar parte de la decoración, pero no deben considerarse un método para eliminar la humedad.

Las plantas no sustituyen a un deshumidificador

Existe la idea de que determinadas plantas pueden absorber la humedad de una habitación. Sin embargo, las plantas también pierden agua mediante la transpiración y pueden contribuir a elevar la humedad ambiental.

Una investigación publicada en 2025 sobre distintos sistemas de vegetación interior comprobó que la evapotranspiración de las plantas podía aumentar la humedad relativa de las estancias. Otro trabajo sobre plantas de interior concluyó que su efecto sobre la humedad de una habitación completa era pequeño y dependía de factores como la especie, la luz y la disponibilidad de agua.

Por eso, una planta no debería utilizarse como solución principal frente a las humedades. Si aparecen condensaciones habituales, manchas negras u olor persistente a humedad, es necesario controlar la fuente de agua.

La sansevieria necesita poca agua

Entre las plantas de interior, la sansevieria, conocida también como lengua de suegra, puede ser una opción para quienes quieran tener vegetación en el dormitorio sin aportar demasiada humedad.

Esta especie presenta una transpiración relativamente baja en comparación con otras plantas de interior estudiadas. Además, necesita poca agua y soporta condiciones bastante austeras, lo que facilita su mantenimiento durante los meses fríos.

Su presencia, por tanto, no debe entenderse como un mecanismo para eliminar la humedad, sino como una alternativa que requiere poco riego y puede tener una menor contribución a la humedad ambiental que otras especies.

Plantas no recomendadas

El lirio de la paz aparece con frecuencia entre las plantas recomendadas para interiores. Sin embargo, sus características no encajan con la idea de utilizarlo para reducir la humedad. Esta planta procede de ambientes tropicales, prefiere una humedad moderada y necesita riego regular durante su periodo de crecimiento.

Tampoco la hiedra debe considerarse un deshumidificador, además, puede resultar perjudicial si se ingiere y provocar irritación, por lo que requiere precaución cuando hay niños o animales en casa.

Cómo evitar que aparezca moho

La principal medida para controlar la humedad no pasa por elegir una planta, sino por medir y controlar la humedad relativa de la vivienda. También es importante ventilar cuando sea posible, secar las superficies mojadas y solucionar filtraciones o problemas de aislamiento.

El riego de las plantas también requiere atención. Mantener un tiesto constantemente empapado introduce agua adicional en el entorno y puede perjudicar las raíces.