Guía para buscar setas este otoño: mejores zonas, permisos y consejos de recolección

Hay varias zonas donde poder recolectar en España, pero los expertos advierten que, para que las setas germinen y aparezcan, son necesarios varios días previos de lluvia habitual. Por ello, las zonas de montaña son la mejor opción para encontrarlas. Este año, debido a las temperaturas no demasiado frías que se están dando y sin heladas prematuras, puede ser un año con una de las mejores campañas de setas.
Pirineo, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla y León son las mejores zonas, aunque no las únicas.
En la sierra madrileña también se pueden recolectar, las zonas por excelencia son:
- Puerto de Cotos
- Alameda del Valle
- Puerto de la Fuenfría
- Puerto de Canencia
- Monte Abantos
- Valle de Lozoya
- Valle del Paular
- Puerto de los Leones
Algunas recomendaciones básicas para recoger setas:
- Las setas deben recogerse en cestas para que las esporas puedan repartirse por el monte.
- Una cantidad razonable y no avariciosa, en algunos casos las comunidades pueden poner el límite en los 5 kilos.
- Han de cortarse por el tallo y no arrancarse para que puedan volver a crecer.
- No deben recolectarse ejemplares jóvenes ni muy maduros porque esto dificulta la multiplicación
- También debe respetarse el entorno para que puedan seguir creciendo con normalidad.
¿Qué setas se pueden consumir?
Los ejemplares comestibles más conocidos y recolectados son:
- Boletus (edulis, aereus)
- Níscalos / Rovellons (Lactarius deliciosus)
- Trompeta de la muerte (Craterellus cornucopioides)
- Rebozuelo (Cantharellus cibarius)
- Seta de cardo (Pleurotus eryngii)
Además de todas estas indicaciones, para recoger setas es necesario contar con permisos y cumplimiento de normativas autonómicas.
En caso de zonas acotadas o reguladas se requiere un permiso concreto. En montes públicos o zonas privadas aunque no se requiere un permiso concreto se debe cumplir con la ley forestal autonómica vigente y las indicaciones de recolección para que no se afecte al ecosistema.
Existen, a su vez, distintos tipos de permisos:
- Permiso turístico: pensado para el autoconsumo y estipulando el límite de recolección en 5 o 12 kg dependiendo de la comunidad.
- Para vecinos o empadronados: las condiciones pueden incluir reducción de precios o más libertades.
- Comercial o profesional: en este caso la recogida de ejemplares es en mayor cantidad y por ello se requiere un pago superior de licencia y sujeción a planes forestales.
Se recomiendan también otras cuestiones como no recoger especies no conocidas o, en caso de no estar seguro de haber cogido la adecuada, informarse antes y guardar un ejemplar por si sucede, en un caso extremo, un envenenamiento.
Conservación y limpieza
Las setas han de limpiarse siempre para evitar toxinas y poder conservarlas durante más tiempo. Para conservarlas es necesario evitar el exceso de agua porque los hongos actúan como si fueran esponjas y guardan humedad en el interior, lo que puede estropearlas y acelerar su degradación. En su lugar, se puede usar un pincel o un paño para retirar el exceso de tierra y restos de vegetación, cortar las zonas dañadas o estropeadas que se aprecien y la base del ejemplar. Según el tipo de seta, puede requerir una limpieza o cuidado concreto.
Para conservarlas dependerá del tiempo que se estime para su consumo. En la nevera pueden conservarse en un tiempo de 2 a 4 días, pero si pretendes guardarlas durante semanas lo mejor es congelarlas. También puedes optar por métodos de disecado o deshidratación o conservarlas en aceites y vinagres, como otros alimentos.