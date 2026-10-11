Guía para buscar setas este otoño: mejores zonas, permisos y consejos de recolección

Hay varias zonas donde poder recolectar en España, pero los expertos advierten que, para que las setas germinen y aparezcan, son necesarios varios días previos de lluvia habitual. Por ello, las zonas de montaña son la mejor opción para encontrarlas. Este año, debido a las temperaturas no demasiado frías que se están dando y sin heladas prematuras, puede ser un año con una de las mejores campañas de setas.

Pirineo, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla y León son las mejores zonas, aunque no las únicas.

En la sierra madrileña también se pueden recolectar, las zonas por excelencia son:

Puerto de Cotos

Alameda del Valle

Puerto de la Fuenfría

Puerto de Canencia

Monte Abantos

Valle de Lozoya

Valle del Paular

Puerto de los Leones

Algunas recomendaciones básicas para recoger setas:

Las setas deben recogerse en cestas para que las esporas puedan repartirse por el monte. Una cantidad razonable y no avariciosa, en algunos casos las comunidades pueden poner el límite en los 5 kilos. Han de cortarse por el tallo y no arrancarse para que puedan volver a crecer. No deben recolectarse ejemplares jóvenes ni muy maduros porque esto dificulta la multiplicación También debe respetarse el entorno para que puedan seguir creciendo con normalidad.

¿Qué setas se pueden consumir?

Los ejemplares comestibles más conocidos y recolectados son:

Boletus (edulis, aereus)

Níscalos / Rovellons (Lactarius deliciosus)

Trompeta de la muerte (Craterellus cornucopioides)

Rebozuelo (Cantharellus cibarius)

Seta de cardo (Pleurotus eryngii)

Además de todas estas indicaciones, para recoger setas es necesario contar con permisos y cumplimiento de normativas autonómicas.

En caso de zonas acotadas o reguladas se requiere un permiso concreto. En montes públicos o zonas privadas aunque no se requiere un permiso concreto se debe cumplir con la ley forestal autonómica vigente y las indicaciones de recolección para que no se afecte al ecosistema.

Existen, a su vez, distintos tipos de permisos:

Permiso turístico : pensado para el autoconsumo y estipulando el límite de recolección en 5 o 12 kg dependiendo de la comunidad.

: pensado para el autoconsumo y estipulando el límite de recolección en 5 o 12 kg dependiendo de la comunidad. Para vecinos o empadronados : las condiciones pueden incluir reducción de precios o más libertades.

: las condiciones pueden incluir reducción de precios o más libertades. Comercial o profesional: en este caso la recogida de ejemplares es en mayor cantidad y por ello se requiere un pago superior de licencia y sujeción a planes forestales.

Se recomiendan también otras cuestiones como no recoger especies no conocidas o, en caso de no estar seguro de haber cogido la adecuada, informarse antes y guardar un ejemplar por si sucede, en un caso extremo, un envenenamiento.

Conservación y limpieza

Las setas han de limpiarse siempre para evitar toxinas y poder conservarlas durante más tiempo. Para conservarlas es necesario evitar el exceso de agua porque los hongos actúan como si fueran esponjas y guardan humedad en el interior, lo que puede estropearlas y acelerar su degradación. En su lugar, se puede usar un pincel o un paño para retirar el exceso de tierra y restos de vegetación, cortar las zonas dañadas o estropeadas que se aprecien y la base del ejemplar. Según el tipo de seta, puede requerir una limpieza o cuidado concreto.

Para conservarlas dependerá del tiempo que se estime para su consumo. En la nevera pueden conservarse en un tiempo de 2 a 4 días, pero si pretendes guardarlas durante semanas lo mejor es congelarlas. También puedes optar por métodos de disecado o deshidratación o conservarlas en aceites y vinagres, como otros alimentos.