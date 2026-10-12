El papa León XIV se someterá a una cirugía en Roma para extirparle un nódulo

El papa León XIV será ingresado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli de la capital italiana. El pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de extirpar un nódulo pulmonar, según han confirmado fuentes vaticanas a Europa Press. La noticia trascendió públicamente el pasado domingo, cuando el propio obispo de Roma comunicó a los fieles su situación clínica tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Durante aquella alocución dominical, el Papa explicó con serenidad los detalles del hallazgo que le llevará al quirófano: "Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado". El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha detallado que el equipo facultativo calcula que el periodo de recuperación postoperatoria se prolongará aproximadamente durante una semana en el centro hospitalario.

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A pesar de la inminente operación, Robert Prevost ha querido mantener intactos sus compromisos oficiales. Durante la jornada del lunes, el Santo Padre completó su agenda de audiencias ordinaria y recibió a los representantes del Círculo de San Pedro, una entidad benéfica que asiste a personas en situación de vulnerabilidad. Desde el entorno papal se ha subrayado la normalidad institucional con la que se está afrontando el procedimiento, transmitiendo tranquilidad respecto a la evolución del cuadro médico.

El anuncio ha generado una inmediata oleada de reacciones y mensajes de apoyo a escala internacional. Mandatarios de diversa orientación política, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han manifestado su solidaridad con el cabeza de la Iglesia católica y le han transmitido sus deseos de un rápido restablecimiento. Del mismo modo, diversas conferencias episcopales de todo el orbe han convocado vigilias e iniciativas de oración.

En el ámbito eclesiástico, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) ha dispuesto una jornada especial de oración comunitaria por la salud del pontífice. Asimismo, en Perú se ha dedicado una intención particular en la Misa por la Nación en el Santuario de Las Nazarenas, mientras que el arzobispo Timothy Costelloe, presidente del episcopado australiano, ha calificado el trance de "motivo de profunda preocupación". En Europa, el prelado austríaco Franz Lackner y la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, se han sumado a las peticiones de apoyo espiritual para León XIV ante su paso por el quirófano.