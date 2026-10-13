El Hospital Rey Juan Carlos y el CEU firman un convenio de cooperación educativa

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos —perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid (Sermas)— y la Universidad CEU San Pablo (CEU USP) han firmado un convenio para desarrollar un proyecto formativo de cooperación educativa de prácticas clínicas que posibilitará la realización por parte de los estudiantes de grados y máster de la universidad de estancias de formación práctica en el hospital mostoleño.

El convenio, firmado por Marta del Olmo, gerente territorial del Rey Juan Carlos, y Rosa M.ª Visiedo Claverol, rectora de la CEU USP, en un acto que contó también con la presencia de los doctores Jorge Short, Manuel Durán y Raquel Barba, gerente, director de Docencia y directora del Área Médica, respectivamente, del hospital, y de Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina, fue calificado por todos como un paso "enormemente positivo y estimulante, tanto para ambas instituciones como para los estudiantes, futuros profesionales sanitarios de nuestro país".

Concretamente, el documento, que establece que la realización de las prácticas del proyecto formativo —también llamadas rotaciones electivas— tendrá a todos los efectos la consideración de actividad académica, permitirá a los estudiantes tomar contacto con la realidad diaria del Rey Juan Carlos y facilitará su integración en un entorno nuevo a través de la observación y de la adopción de conductas y actitudes propias de la competencia profesional.

Para ello, las rotaciones electivas de los estudiantes de la CEU USP tendrán la naturaleza de prácticas formativas curriculares (configurándose como actividades académicas integrantes del plan de estudios del grado o máster de que se trate) o extracurriculares (aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación sin formar parte del correspondiente plan de estudios) correspondientes a su programa formativo.

Asimismo, el convenio especifica que el proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar, y que los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y específicas que debe adquirir el estudiante, mientras que los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.

Por otra parte, para la organización de las rotaciones electivas, los estudiantes contarán con responsables de prácticas de servicios o unidades del hospital y con un jefe de estudios que vinculará a ambas instituciones, y las llevarán a cabo bajo la supervisión de un profesor asociado vinculado cualificado del Rey Juan Carlos, que tendrá acceso a las formaciones propuestas al estudiante y al conocimiento sobre su realización.

Finalmente, como valor añadido especialmente relevante del proyecto educativo destaca el hecho de que los estudiantes del CEU USP integrados en él podrán realizar sus prácticas de la mano del cuadro médico del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, formado por facultativos referentes en sus áreas, del mayor nivel profesional, vocación y humanidad —muchos de ellos incluidos en los principales rankings nacionales e internacionales del sector—; y en sus innovadoras instalaciones, que incluyen 18 quirófanos —entre ellos, cuatro para cirugía mayor ambulatoria, con tres robots Da Vinci y un robot ROSA—, y el primer TAC Philips Areta RT del mundo.

El hospital cuenta también con el modelo europeo de calidad y excelencia EFQM 5 Stars, con cerca de 600 puntos de valoración, y el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de seguridad y calidad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario.