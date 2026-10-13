La Bluewave Alliance y Studio 46 presentan la exposición 'El mar recuerda', que reivindica el Mediterráneo

La Bluewave Alliance (BWA), impulsada por ISDIN, presenta 'El mar recuerda', una exposición que reivindica el Mediterráneo como un archivo vivo e invita a reflexionar sobre las historias y misterios que permanecen bajo su superficie. La muestra, fruto de la colaboración con el estudio de arte Studio 46, podrá visitarse de forma gratuita del 15 al 29 de octubre en el Espacio 123, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona.

La exposición reúne obras de los 12 artistas residentes de Studio 46, como Joan Barbarà, Judith Collell, Mario Pasqualotto y Juliana Plexxo, que se aproximan al Mediterráneo desde distintas disciplinas, lenguajes y técnicas. Las piezas exploran conceptos como la memoria, el origen, la transformación y el mito del Mediterráneo desde la mirada individual de cada autor. En 'El mar recuerda' también participan los artistas Om Barbarà, Lourdes Figuera, Nuria Guinovart, Maite Marín, Gabriel Matar, Cecilia Morales, Lucas Perezano y Kristina Rasskazova.

El proyecto forma parte de las iniciativas de sensibilización impulsadas por la Bluewave Alliance para poner en valor la salud y la belleza del mar Mediterráneo. "Reunir a estos artistas en torno al mismo propósito de concienciar y educar a la ciudadanía sobre la protección del Mediterráneo es todo un privilegio. La muestra construye una cartografía artística que representa todo lo que ha presenciado el mar", explica Cristina Gual, responsable de marketing y comunicación de la BWA.

El arte como herramienta para acercar el Mediterráneo

A lo largo de este 2026, la Bluewave Alliance ha reforzado su papel como espacio de divulgación y sensibilización, con el arte y la cultura como herramientas para acercar al público la importancia de proteger los ecosistemas marinos. Entre sus iniciativas destacan la muestra fotográfica de MARE, junto a Marilles Foundation, y 'Real Gold: Las venas del planeta Tierra', de la artista Juliana Plexxo —desarrollada también en colaboración con Studio 46—.

La entidad, que promueve la protección y regeneración de mares y océanos, también ha impulsado este año iniciativas en el ámbito audiovisual, como Waves of Tomorrow, una serie documental que pone en valor algunos de los espacios más singulares del Mediterráneo y el papel de las Áreas Marinas Protegidas en la restauración de su salud y biodiversidad. La producción ha sido destacada por la Misión de la UE "Restaurar Nuestro Océano y Nuestras Aguas", por su contribución a la protección de los ecosistemas marinos.

En esta misma línea, la BWA ha contribuido a impulsar la Misión Talbot, una expedición al Banco Talbot —enclave situado entre Sicilia y Túnez— que ha permitido documentar distintas especies de fauna marina y formaciones de coral en una zona prácticamente inalterada por la actividad humana. El proyecto tiene como objetivo explorar y documentar puntos del banco poco estudiados hasta ahora para acercar al público la riqueza de los ecosistemas marinos del Mediterráneo y los retos que afronta su conservación frente al cambio climático, la contaminación y la presión pesquera.