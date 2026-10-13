La operación del papa León XIV concluye con "éxito" tras extirparle un nódulo pulmonar

El papa León XIV ha superado con éxito la operación quirúrgica a la que se ha sometido este martes por la tarde en el Hospital Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo en el pulmón.

"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", ha comunicado el Vaticano, añadiendo que próximamente se facilitarán nuevos partes médicos.

Con este anuncio se confirma la favorable evolución inicial del Pontífice, quien había decidido adelantar la cirugía a la tarde de este mismo martes tras haber dado a conocer públicamente su estado de salud el pasado domingo.

La noticia sobre su dolencia trascendió el pasado domingo tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. El propio obispo de Roma trasladó un mensaje de calma a los fieles al explicar los detalles del diagnóstico: "Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado".

Tras el anuncio, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, detalló que el equipo facultativo prevé un periodo de recuperación postoperatoria en el centro hospitalario de aproximadamente una semana. A pesar de la inminencia de la cirugía, el Papa mantuvo intacta su agenda oficial hasta el último momento, completando este lunes sus audiencias ordinarias y recibiendo a representantes del Círculo de San Pedro.

Muestras de apoyo a escala internacional

El paso por el quirófano del Santo Padre ha suscitado una rápida ola de solidaridad y mensajes de apoyo a nivel mundial. Dirigentes políticos de diversa índole, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su respaldo y sus deseos de una pronta recuperación.

En el ámbito eclesiástico, conferencias episcopales de todo el mundo impulsaron cadenas de oración. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) promovió una jornada de oración comunitaria, iniciativa secundada con intenciones especiales en misas en Perú, Australia, Austria y por líderes de la Iglesia anglicana.