Drama familiar en el Vaticano: el hermano del papa León XIV también sufre cáncer

La familia del papa León XIV atraviesa un momento especialmente delicado. Louis Prevost, hermano mayor del pontífice y residente en Florida, también padece cáncer. En su caso, se trata de un mieloma múltiple, una enfermedad de la sangre que le fue diagnosticada en 2017 y que ha vuelto a avanzar después de varios años en los que los tratamientos habían conseguido mantenerla bajo control.

La noticia ha sido revelada por su esposa, Deborah Prevost, en una entrevista con CBS News. Según ha explicado, su marido sufrió una recaída hace tres meses y actualmente participa en un ensayo clínico. La situación médica de Louis se ha conocido poco después de que el Vaticano informara de que León XIV padece cáncer de pulmón, tras someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar.

Deborah ha reconocido que la familia está viviendo unas semanas complicadas, aunque ha insistido en que mantienen la esperanza ante la evolución de ambos hermanos. "Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos", ha expresado.

El mieloma múltiple de Louis Prevost: diagnosticado en 2017

Louis Prevost lleva desde 2017 conviviendo con un mieloma múltiple. Se trata de un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, unos glóbulos blancos presentes en la médula ósea que se encargan de producir anticuerpos para combatir las infecciones.

Según ha relatado su esposa, en 2019 recibió un tratamiento con células madre que, junto con otras terapias, permitió contener la enfermedad. La respuesta fue favorable y el cáncer permaneció durante un tiempo en niveles muy bajos.

Sin embargo, esa evolución positiva cambió hace tres meses, cuando Louis sufrió una recaída. Actualmente continúa recibiendo atención médica y participa en un ensayo clínico, aunque su esposa no ha concretado en qué estadio se encuentra la enfermedad ni ha ofrecido detalles sobre su pronóstico.

En mayo de 2025, Deborah ya había hablado públicamente de la respuesta favorable de su marido a un tratamiento experimental. Según explicó entonces, la terapia había reducido las células cancerosas hasta hacerlas casi indetectables. Aquella evolución no suponía, sin embargo, que estuviera curado definitivamente.

La preocupación de la familia tras el diagnóstico del papa

La situación de Louis coincide ahora con los problemas de salud de su hermano Robert Francis Prevost, elegido papa en mayo de 2025 con el nombre de León XIV. El pontífice fue intervenido el martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para extirparle un tumor pulmonar.

Según la información facilitada por el Vaticano y recogida en las informaciones sobre la intervención, el diagnóstico corresponde a un adenocarcinoma pulmonar. La operación transcurrió sin complicaciones y el tejido afectado fue extirpado, aunque todavía no se han divulgado todos los detalles sobre la evolución posterior ni sobre la posible necesidad de tratamientos adicionales.

Deborah Prevost ha expresado su esperanza de que la enfermedad del pontífice se encuentre en una fase muy temprana, si bien ha aclarado que no dispone de información suficiente para valorar su situación clínica. También ha explicado que ambos hermanos estuvieron en contacto la semana anterior a la operación.

Qué se sabe sobre la evolución de ambos hermanos

Louis Prevost, de 74 años, vive en Port Charlotte, en el suroeste de Florida, y es veterano de la Marina estadounidense. Es el mayor de los tres hermanos Prevost, criados en Dolton, al sur de Chicago, junto con John y Robert, el actual pontífice.

Por el momento, no se han hecho públicos detalles sobre el hospital en el que Louis recibe tratamiento, las características del ensayo clínico en el que participa o su pronóstico. Tampoco se ha precisado el estadio del cáncer de pulmón de León XIV ni si necesitará nuevas terapias tras la intervención.

El mieloma múltiple y el adenocarcinoma pulmonar son enfermedades diferentes. La coincidencia de ambos diagnósticos en dos hermanos no permite establecer una relación entre ellos. Mientras los dos reciben atención médica, la familia mantiene la esperanza y pide afrontar esta etapa con ánimo y oración.