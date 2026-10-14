Nuevo parte médico del Vaticano: la recuperación del Papa avanza "según lo previsto" y se encuentra "de buen humor"

El estado de salud del Papa muestra signos de recuperación favorable tras su reciente intervención quirúrgica. A través de un comunicado conjunto difundido por la Santa Sede, el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora han detallado el parte médico oficial, confirmando que la evolución clínica del Pontífice avanza exactamente según lo planificado por el equipo sanitario.

En el comunicado médico, los especialistas Carbone y Margaritora precisaron el resultado de los exámenes de control realizados al Santo Padre durante las primeras horas del día, donde explican que el Papa "se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", informan los doctores en el documento.

Asimismo, el parte médico detalla los avances logrados en el proceso de rehabilitación y en la rutina diaria del Pontífice: "El Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, realizando las comidas correspondientes al desayuno y al almuerzo. La evolución sigue según lo previsto", concluye la nota médica.

Por su parte, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, respaldó las conclusiones del equipo médico en sus declaraciones ante los medios de comunicación, subrayando ante los periodistas que el Pontífice "se encuentra de buen humor" y afronta con serenidad estas jornadas de convalecencia. Se prevé que el equipo médico continúe con el protocolo de seguimiento y fisioterapia pautado durante los próximos días antes de valorar el alta hospitalaria.