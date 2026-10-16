La Asociación Española de Consumidores publica una guía para ayudar a identificar el pan de calidad

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado, con motivo del Día Mundial del Pan, una guía para ayudar a los ciudadanos a reconocer un pan de calidad y tomar decisiones de compra con más información y menos prejuicios. El documento cuestiona algunas ideas extendidas, como que los productos más caros son necesariamente mejores o que el uso de la tecnología del frío implica una calidad inferior.

La asociación sostiene que la calidad de un pan no depende de un único factor, sino de la coherencia entre los ingredientes, la formulación, la fermentación, el proceso de elaboración, la cocción, la conservación y el resultado final. También advierte de que expresiones como "masa madre", "integral", "artesano", "multicereal" o "recién horneado" pueden aportar información, pero no garantizan por sí solas una mayor calidad.

"El consumidor encuentra cada vez más variedades de pan, pero también numerosos términos que pueden generar confusión. Expresiones como masa madre, integral, artesano, multicereal o recién horneado pueden aportar información, pero ninguna de ellas garantiza por sí sola que estemos ante un pan de mayor calidad", señaló Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.

La tecnología del frío

La guía concede especial importancia a la tecnología del frío, que engloba distintas técnicas basadas en el control de la temperatura y que pueden aplicarse durante la elaboración, la conservación, la distribución y la preparación final del pan. Su utilización no determina por sí misma la calidad del producto, sino que permite preservar las características desarrolladas durante su elaboración hasta el momento del horneado, la venta o el consumo.

La asociación subraya que esta tecnología no sustituye el empleo de buenos ingredientes, una fermentación adecuada o un proceso cuidado. La calidad se construye previamente, a partir de las harinas, la formulación, la hidratación, el amasado, los tiempos de reposo y fermentación y la cocción. Señala que cuando estas fases se han desarrollado correctamente, la tecnología del frío puede ayudar a conservar el resultado obtenido.

En el caso de los panes parcialmente cocidos, permite completar el horneado cerca del momento de la venta o el consumo y obtener la corteza, el aroma y la textura previstos, sin que sea necesario realizar todo el proceso de elaboración desde el inicio en el punto de venta, según explicó.

La tecnología del frío también facilita una producción más planificada, la distribución a distintos establecimientos y un horneado ajustado a la demanda. Los puntos de venta pueden preparar cantidades más precisas, reponer diferentes variedades durante la jornada y reducir las unidades que quedan sin vender. Estas eficiencias contribuyen a disminuir las mermas y a acercar una oferta más variada a establecimientos que no cuentan con obrador propio.

"La tecnología del frío no crea la calidad, pero puede ayudar a conservarla y hacerla más accesible. Aplicada a un producto bien formulado y elaborado, permite preservar el trabajo realizado previamente, ajustar el horneado a la demanda, reducir mermas y ofrecer una mayor variedad de panes en distintos puntos de venta", explica Miguel Ángel Ruiz.

Pan de calidad

Para trasladar sus recomendaciones a situaciones concretas de compra, la Asociación Española de Consumidores ha seleccionado siete referencias disponibles en supermercados, pertenecientes a diferentes categorías y rangos de precio. La organización precisa que la selección no constituye un ranking ni una recomendación de compra, sino que pretende mostrar cómo pueden aplicarse los criterios de la guía a productos accesibles para los consumidores.

Entre las referencias figuran el Pan Cristallino Precortado de Europastry, elaborado con masa madre, aceite de oliva virgen extra y doble fermentación, y los panecillos 100% integrales de Lidl, fabricados por Panadería Milagros Díaz, que cuentan con harina integral de trigo como ingrediente principal.

La selección incluye también el pan 100% Integral Cristal de Mercadona, elaborado por Europastry, que combina las características del pan integral y de la alta hidratación; y la media hogaza de centeno 60% de Carrefour, fabricada por Ruipan con harina de centeno y trigo y masa madre de centeno.

La relación se completa con la hogaza 100% integral de Alcampo, elaborada por Panamar Bakery con harina integral de trigo y masa madre integral; la hogaza 100% trigo de espelta de Aldi, fabricada por Europastry; y la barra de cereales de Alcampo, elaborada por Panamar Bakery con diferentes cereales y semillas.

Elección

La guía propone siete preguntas que los consumidores pueden plantearse antes de comprar un pan. Entre ellas se encuentran comprobar si se identifica claramente el tipo de harina, si la lista de ingredientes es comprensible y coherente, si la denominación coincide con la composición y si se ofrece información sobre la fermentación o el proceso de elaboración.

También recomienda revisar las instrucciones de conservación y preparación, especialmente en aquellos panes elaborados mediante procesos que incorporan tecnología del frío o que requieren completar el horneado; comprobar si la corteza, la miga, el aroma y la textura responden al tipo de pan; y comparar el precio por kilogramo, en lugar de atender únicamente al importe de cada unidad.

"Para elegir un buen pan no debemos guiarnos únicamente por una etiqueta, un reclamo o una apariencia determinada. Tampoco debemos asumir que la alternativa más cara será siempre la mejor. Contar con información clara permite comparar y encontrar panes de calidad adaptados a diferentes gustos, necesidades y presupuestos", concluye Miguel Ángel Ruiz.