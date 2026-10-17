¿Cuándo es el cambio de hora este 2026?: La fecha que debes tener en cuenta

El BOE confirma que este año la fecha será distinta a la que estamos acostumbrados. Cada año, en España se cambia la hora en dos ocasiones: a finales de marzo, cuando se pasa del horario de invierno al de verano, y a finales de octubre, cuando se vuelve al horario de invierno.

Cambiar los relojes es una práctica cada vez menos habitual, ya que la mayoría de los dispositivos digitales se actualizan automáticamente. Aun así, es importante tener en cuenta cuándo se producirá el cambio.

Madrugada del sábado 24 de octubre

En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre en la Península, se producirá el cambio de hora en España. A las 3:00 de la madrugada, los relojes se retrasarán una hora, hasta las 2:00, por lo que tendremos una hora más para descansar. En Canarias, el cambio se realizará a las 2:00, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00.

La normativa europea establece que el cambio al horario de invierno se realice el último domingo de octubre, entre los días 25 y 31. Por eso, la fecha concreta cambia cada año.

¿Por qué se cambia la hora?

La Directiva Europea 2000/84/CE regula el cambio de hora, cuyo objetivo es aprovechar mejor la luz solar, fomentar el ahorro energético y coordinar las franjas horarias entre los países de la Unión Europea.

Este ajuste pretende aprovechar mejor las horas de luz natural y reducir el consumo energético durante los próximos meses.

El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Unión Europea la eliminación del cambio de hora. Sin embargo, la propuesta continúa estancada en el Consejo de la UE debido a la falta de consenso entre los Estados miembros sobre qué huso horario adoptar de forma definitiva. Por el momento, el cambio de hora seguirá vigente.