La Guardia Civil presenta a Iratxo, un enorme jabalí adiestrado en la Unidad de Acción Rural

Un agente uniformado de la Guardia Civil sostiene por el lomo a Iratxo, un jabalí de gran tamaño equipado con un arnés de cuero. La imagen forma parte de una publicación difundida en redes sociales, donde se señala la integración del animal en la Unidad de Acción Rural (UAR).

Según la publicación, el ejemplar destaca por ser "tan fiel como imponente" y por su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de misión de superficie. Aunque el texto describe al animal como "algo tozudo", resalta que "siempre camina hacia adelante con paso firme" en las tareas encomendadas dentro de la unidad.

No es la primera vez que se da a conocer la presencia de un jabalí vinculada a este tipo de unidades. En agosto de 2018, otra publicación en redes sociales presentó a la mascota del Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad reconocida internacionalmente entre los grupos de operaciones especiales sobre territorio hostil.

Os presentamos a la mascota del Grupo de Acción Rápida (#GAR) de la @guardiacivil. La unidad que está reconocida internacionalmente como uno de los mejores grupos de operaciones especiales del mundo sobre territorio hostil. Por ello tienen al jabalí como animal de referencia. pic.twitter.com/H4tq6ROuPH — Guardia Civil (@guardiacivil) August 4, 2018

En aquella ocasión, el mensaje explicaba que el cuerpo tiene al jabalí como animal de referencia para este grupo de élite, acompañando el texto con la fotografía de un agente junto a un jabalí engalanado con los colores de la bandera de España.