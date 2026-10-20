Alberto Delobos, etólogo: "Hablarles menos" es una de las claves para mejorar el bienestar de los perros

Querer mucho a un perro no siempre significa saber qué necesita para estar bien. La tendencia a tratar a las mascotas como un miembro más de la familia puede llevar a sus dueños a proyectar sobre ellas sus propias necesidades y a confundir el bienestar con el juego constante, la actividad física o la interacción continua. Así lo advierte Alberto Delobos, etólogo especializado en neuroetología canina, que defiende la importancia de aprender a interpretar el comportamiento de los animales y ayudarles a regular su nivel de excitación.

"Es muy fácil y muy común que la gente tome decisiones pensando que es lo mejor que le viene al perro, porque hace una proyección antropomórfica de lo que entiende que está bien", explica Delobos en una entrevista con motivo de un encuentro sobre bienestar animal organizado por Max & Mila's World, la marca de alimentación y accesorios para perros y gatos disponible en Lidl.

El especialista señala que algunas de esas decisiones, aunque se tomen con buena intención, pueden tener consecuencias negativas. "Es muy común hacer cosas para el perro que le suponen un desequilibrio y nosotros estamos totalmente perdidos en esa traducción porque ni siquiera entendemos lo que está pasando", sostiene.

El riesgo de sobreestimular a los perros

Uno de los principales mensajes que Delobos trasladó durante el encuentro es la necesidad de prestar atención a la sobreexcitación crónica de los perros. El etólogo cuestiona la idea de que multiplicar los juegos y las actividades sea siempre beneficioso y recuerda que la excitación generada durante una interacción no desaparece necesariamente cuando esta termina.

"Tú puedes jugar con el perro si el perro se sabe regular después. Y si no, lo que es posible es que estés induciendo una cronificación de esa sobreexcitación de la que tú no tienes conciencia y que luego tiene un impacto negativo en el bienestar del perro", advierte.

El problema, según explica, es que las personas pueden interpretar como una experiencia positiva algo que altera el estado del animal. La excitación puede prolongarse y repercutir en su comportamiento durante el resto del día, incluso en su relación con otros perros.

"La gente no sabe modular la excitación", resume. Por eso, considera importante distinguir entre las necesidades de los animales y las actividades que sus dueños organizan para sentirse satisfechos con el cuidado que les proporcionan.

En esta misma línea, Delobos cuestiona el uso indiscriminado de actividades de estimulación mental diseñadas desde una perspectiva humana. A su juicio, no siempre responden a las necesidades reales del animal ni contribuyen necesariamente a su equilibrio.

Paseos tranquilos y descanso en casa

Frente a la búsqueda constante de estímulos, el especialista insiste en la importancia de que los perros puedan descansar y moverse a un ritmo tranquilo. También pide prestar atención a cómo se comportan dentro de casa, un aspecto que considera fundamental para comprender su estado.

"Las velocidades de movimiento físico, por ejemplo, en el interior de la casa son súper importantes", afirma. Delobos sostiene que el movimiento excesivo y la interacción continuada pueden alimentar un círculo de excitación en aquellos perros que han perdido la capacidad de autorregularse.

Por eso, considera que el gruñido u otras conductas más evidentes no siempre permiten comprender el origen del problema. "No es tanto una señal de decir cuando el perro gruñe, porque ese es el pico del iceberg, sino que eso tiene que ver con no haber parado durante todo el día", explica.

Los paseos también deben entenderse desde esta perspectiva. Para Delobos, salir con el perro no consiste necesariamente en organizar una actividad intensa o acumular estímulos, sino en ofrecerle la oportunidad de moverse y rebajar la excitación acumulada.

El etólogo también advierte del efecto que puede tener el ejercicio de alta intensidad cuando se convierte en una práctica continuada. Lanzar repetidamente una pelota, por ejemplo, puede aumentar la excitación sin aportar necesariamente un enriquecimiento real al animal.

Tener perro exige conocer sus necesidades

Delobos considera que el bienestar canino requiere una mayor preparación por parte de los propietarios. De hecho, defiende que las personas deberían disponer de información suficiente antes de adoptar un animal y comprender sus necesidades reales.

"Yo soy de los que piensan que la gente debería tener carné para tener perro, que no todo el mundo debería tener perro, que no todo el mundo puede tener el perro que quiera", afirma.

El experto aclara que no se trata de disponer de todo el tiempo del mundo para entretener a la mascota, sino de entender cómo debe organizarse su día a día. En su opinión, es fundamental saber cuándo necesita salir, cuándo debe descansar y qué tipo de actividad puede ayudarle a recuperar la calma.

"No es tanto tener todas las horas, sino ser consciente de las horas que estás, de qué estás observando y saber lo que estás haciendo", señala.

La alimentación es otro de los pilares que destaca. Delobos recomienda aprender a leer las etiquetas y comprobar la composición de los alimentos, así como prestar atención a la procedencia de las proteínas y a la presencia de los nutrientes necesarios para una dieta completa.

"Es hiperimportante que el perro coma bien", afirma. El etólogo advierte de que los déficits nutricionales pueden repercutir en el bienestar del animal y defiende que los propietarios cuenten con información suficiente para tomar decisiones fundamentadas.

"Hablarles menos" y crear un espacio de descanso

Preguntado por el hábito que cambiaría en la forma en que las personas se relacionan con sus perros, Delobos lo tiene claro: "Hablarles menos". El especialista invita a reflexionar sobre cómo los movimientos, el tono de voz, las caricias o el manejo de la correa pueden influir en el estado del animal.

"Es importante que el humano tenga propia reflexión sobre su propia capacidad excitatoria que tiene sobre el perro", explica. No todos los animales reaccionan de la misma manera ante esos estímulos, por lo que considera necesario observar sus respuestas y adaptar la interacción.

Como primer cambio práctico, recomienda establecer en casa un lugar de descanso que el perro pueda identificar como propio. Según explica, el objetivo es que disponga de un espacio tranquilo en el que pueda descansar de forma efectiva, sin que la actividad cotidiana de la vivienda interfiera constantemente.

"En casa es hiperimportante que se referencie un sitio de descanso para que tenga las horas de descanso restaurativo, que son muchas, para luego poder salir a andar e intentar alcanzar esas velocidades bajitas", concluye.

El encuentro organizado por Max & Mila's World, en el que también participó la psicóloga especializada en terapias asistidas con animales Laia Portolés, abordó distintas cuestiones relacionadas con el bienestar de perros y gatos, desde la alimentación y el descanso hasta el ejercicio, el juego y la interpretación de las señales corporales. La iniciativa se enmarca en el lanzamiento de esta marca de productos para mascotas de Lidl.