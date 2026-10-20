Denunciada en Manacor una granja avícola ante la Fiscalía por cadáveres, canibalismo y cucarachas

Las organizaciones de protección animal Arde y Satya Animal han formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra una granja avícola situada en el término municipal de Manacor. La iniciativa judicial se sustenta en un exhaustivo seguimiento documental realizado en la finca de Maribó, donde la mercantil Avícola Ballester explota a cerca de 40.000 gallinas ponedoras distribuidas en dos naves industriales.

Durante las inspecciones llevadas a cabo sobre el terreno, los denunciantes constataron un escenario de severa falta de higiene estructural. Las grabaciones aportadas revelan instalaciones cubiertas de estiércol acumulado, telarañas sobre estructuras metálicas deterioradas y una proliferación masiva de parásitos, moscas y cucarachas que conviven de forma permanente con los animales.

El material audiovisual —verificado mediante geolocalización y registros de fecha— expone el deterioro físico de las aves, muchas de las cuales presentan desplume generalizado, lesiones abiertas y pérdida de tejido. Asimismo, el informe constata la presencia de ejemplares en avanzado estado de descomposición sin retirar de los recintos, lo que derivó en episodios de canibalismo entre las propias aves al picotear los restos cadavéricos.

Un peritaje veterinario independiente elaborado por VetLexis y remitido al Ministerio Público advierte de que el cuadro patológico responde a un patrón continuado de desatención y no a incidencias fortuitas. De especial gravedad resulta la detección de ácaros sobre los propios huevos comerciales en contacto directo con heces y cadáveres, lo que constituye una amenaza para la seguridad alimentaria debido a que estos arácnidos actúan como vectores de transmisión de salmonelosis.

Los colectivos denunciantes han trasladado también el expediente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Gobierno balear, recordando que la mercantil acumula un historial de sanciones administrativas. En 2025, el Ejecutivo autonómico impuso a la compañía una multa de 200.000 euros por deficiencias higiénicas y cadáveres no gestionados en Llucmajor, penalización que se sumó a otra de 150.000 euros dictada un año antes por operar sin la preceptiva autorización ambiental integrada.

El conflicto sanitario coincide con la oposición vecinal al intento de la empresa de levantar una nueva explotación para 80.000 aves de corral en el mismo municipio. Agrupados bajo la plataforma No Macrogranja, los residentes locales han presentado alegaciones al advertir de que la infraestructura vulnera las distancias mínimas respecto a zonas pobladas y amenaza los acuíferos subterráneos vulnerables a la contaminación por nitratos.