José María López, el ciclista que rescató a Tala: "No es un juguete, es un animal que tienes a tu cargo"

La llegada de Tala cambió la vida de José María López, creador de contenido sobre su perra, de una forma que nunca había imaginado. Lo que comenzó como un rescate inesperado durante una salida en bicicleta terminó convirtiéndose en un vínculo que ha transformado sus rutinas, sus entrenamientos y su manera de entender la relación con los animales. "En ningún momento se me pasó que a día de hoy iba a estar con ella", recuerda en una entrevista con Libertad Digital.

López se dedica al mundo del ciclismo y se encontró con Tala mientras corría por el camino. Al verla a lo lejos, lo primero que hizo fue comprobar si había alguien con ella. Al no encontrar a nadie, decidió detenerse, ofrecerle agua y llamar a la Policía para comunicar que había un perro aparentemente abandonado. Los agentes le indicaron que contactara con una protectora, que finalmente acudió al lugar.

"Lo primero que pensé fue que tenía que hacer lo correcto", explica. En aquel momento, no imaginaba que acabaría compartiendo su vida con la perra. Sin embargo, con el tiempo, aquella decisión se convirtió en una experiencia que, según reconoce, también ha tenido un impacto personal.

"Ha sido algo mutuo": cómo Tala cambió su vida

Cuando le preguntan quién rescató a quién, López reconoce que su perspectiva ha cambiado con el paso del tiempo. Si al principio parecía que él había salvado a Tala, ahora considera que ambos se han beneficiado de esa relación.

"Me ha dado una paz en mi vida, una tranquilidad, me ha cambiado muchas cosas", cuenta. "A día de hoy pienso que ha sido algo mutuo, que ella está bien o feliz conmigo y yo estoy encantado con ella. Ahora mismo me costaría no estar con ella".

La convivencia también le ha permitido descubrir una faceta personal que desconocía. "Me ha enseñado mucho cariño. Mucho cariño y ha sacado algo dentro de mí que no sabía que tenía ahí", afirma.

Ese vínculo ha supuesto, además, cambios importantes en su día a día. Antes dedicaba buena parte de su tiempo al ciclismo y apenas corría a pie. Todo comenzó con unos paseos matutinos de un par de kilómetros que, poco a poco, se convirtieron en una rutina mucho más exigente.

"Ahora prácticamente todos los días nos hacemos unos ocho kilómetros y medio", explica. Entre caminar, trotar y hacer paradas, ambos dedican casi dos horas a recorrer esa distancia por las mañanas.

La nueva rutina también ha modificado sus entrenamientos en bicicleta, que ahora realiza algo menos y más tarde. A ello se suma la necesidad de compaginar el tiempo con Tala con el que dedica a su familia, una parte de su vida que, según aclara, no siempre se aprecia en las redes sociales.

La libertad y la alimentación, claves para su bienestar

Para López, una de las cosas que más disfruta Tala es poder moverse libremente y explorar el entorno. Por eso, procura dedicarle tiempo para que pueda correr, saltar y descubrir lugares a su ritmo.

"A ellas, sobre todo, les gusta y lo que les encanta, y es por lo que yo sacrifico mucho de mi tiempo, es estar en libertad", explica. "Yo lo que veo que a ella lo que más le hace es estar en libertad y hago lo que puedo siempre. Cojo mucho tiempo de mi vida para eso, para que ella se sienta bien".

El creador de contenido también reconoce que la convivencia con Tala le ha enseñado a interpretar sus necesidades. Nunca antes había tenido un perro a su cargo y asegura que ha ido aprendiendo junto a ella.

"En cuanto quiere agua o lo que sea, ella viene, me mira y me señala con el morro. Y sé que quiere agua", relata. "Ella me va guiando en muchas cosas y yo la intento guiar en otras".

La alimentación es otro de los aspectos a los que presta especial atención, especialmente después de que Tala sufriera un problema gastrointestinal por comer unos bizcochos que no debía.

"Me ha costado mucho volver a encaminarla con la alimentación", reconoce. Desde entonces, ha probado distintas opciones de comida gastrointestinal y ha intentado que vuelva a comer pienso. Según explica, el estado de la perra se refleja también en su comportamiento y en su capacidad para acompañarle en sus paseos y carreras.

"Cuando ella no ha comido bien o no ha descansado bien, se le nota muchísimo", afirma. "Se nota que ahora está mucho mejor".

Durante la entrevista, López también se refiere a la creciente atención que, a su juicio, se presta a la nutrición de perros y gatos. Aunque admite que todavía es relativamente nuevo en este ámbito, considera importante que los propietarios conozcan mejor las opciones disponibles y los ingredientes de los alimentos.

En este contexto, menciona Max & Mila's World, la nueva marca de alimentación y accesorios para mascotas de Lidl, con motivo de su presentación. López destaca la variedad de productos que conoció durante el evento y alude a la importancia de una alimentación completa.

El consejo de José María López

Si tuviera que dar una recomendación a alguien que acaba de adoptar un perro, López empezaría por recordar que tener una mascota implica una responsabilidad que va mucho más allá del cariño.

"Que no es un juguete. Eso es lo primero que diría", señala. El creador de contenido advierte de que, en ocasiones, los niños piden tener un perro sin ser conscientes de la atención y el tiempo que requiere su cuidado.

"No es un sacrificio, sino al final, la atención que requieren, requiere mucho tiempo", explica. Por eso, insiste en que antes de incorporar un animal a la familia es necesario valorar si se podrán atender sus necesidades.

"Es un animal que tienes a tu cargo, y una responsabilidad muy grande", subraya.

Su experiencia con Tala le ha llevado a entender que la relación entre una persona y su mascota se construye también a través del tiempo compartido, la observación y el aprendizaje mutuo. "Sobre todo, hay que ser muy responsable, y si aun así quieres, pues es lo ideal. Que encuentren el cariño, y que tú también puedas darle ese cariño a la mascota", concluye.

La entrevista se enmarca en un encuentro organizado por Max & Mila's World en el que participaron el etólogo Alberto Delobos y la psicóloga especializada en terapias asistidas con animales Laia Portolés. Ambos abordaron distintas cuestiones relacionadas con el bienestar de perros y gatos, como la alimentación, el descanso, el ejercicio y la interpretación de su comportamiento. La iniciativa coincide con el lanzamiento de la marca, disponible en las tiendas Lidl y en su página web.