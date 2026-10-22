Grandvalira Resorts prepara la temporada de nieve en la Feria de Andorra la Vella

La Feria de Andorra la Vella celebrará del 23 al 25 de octubre su 47ª edición y, un año más, las estaciones de Grandvalira Resorts estarán presentes con su estand.

El encuentro supondrá el inicio de la cuenta atrás para la temporada de esquí, que está prevista que comience el próximo 4 de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y se alargue hasta el 4 de abril.

Muchos de los asistentes aprovechan la Feria para informarse y adquirir los Forfaits de Temporada Andorra Pass y Nord Pass, que están disponibles a precio promocional hasta el 9 de noviembre, con descuentos que pueden superar los 400 euros en algunos casos. Grandvalira Resorts cuenta con otras modalidades de pase, en función de las preferencias y necesidades de cada visitante, como el Mountain Pass, el Forfait Peatón o los Forfaits Extraescolar, Universitario y Acompañante, que también se podrán solicitar durante estas jornadas.

Así mismo, el encuentro será un buen momento para informarse sobre los programas de las escuelas de esquí de temporada y contratar sus servicios, con puntos de información del Avet Center, el Avet Center Snowplus y el Club Magic Ski. Los compradores del Andorra Pass y el Nord Pass recibirán como obsequio una funda para los esquís, mientras que los que adquieran el Forfait de Temporada Infantil no residente recibirán un gorro de invierno.

Como novedad, esta temporada el Andorra Pass y el Nord Pass se podrán obtener en el formato Mobile Pass, la modalidad de pase que se estrenó el invierno pasado con los forfaits de día y este año se amplía a los de temporada. El Mobile Pass permite llevar el forfait directamente en el teléfono móvil y acceder a los remontadores sin necesidad de disponer de una tarjeta física.

El Andorra Pass ya se ha consolidado como el forfait de país que da acceso ilimitado a todas las estaciones andorranas, con un total de 308 km esquiables. Un año más, la compra de este pase permite esquiar también en múltiples estaciones de renombre de Europa, América y Asia, como Les 3 Vallées (Francia), que incluye estaciones como Courchevel, Méribel, Les Menuires y Val Thorens; Norway home of skiing (Noruega); las norteamericanas Mammoth Mountain (California), Deer Valley (Utah) y Steamboat (Colorado), así como la suiza Verbier, entre muchos otros destinos internacionales. El Andorra Pass incorpora, como novedad, La Parva, en Chile, ampliando las posibilidades de esquiar durante el verano europeo gracias a esta nuevo destino del hemisferio sur.

El Nord Pass, por su parte, es el forfait que da acceso de manera ilimitada a las estaciones de Pal Arinsal y Ordino Arcalís durante toda la temporada, sumando 93 km esquiables. El Nord Pass también obsequia con hasta cuatro días de esquí en Grandvalira en el caso de los no residentes en Andorra y dos días para los residentes. Además, incluye un amplio abanico de destinos internacionales como Nevis Range (Reino Unido), Masella, Saint-Lary-Soulan, Font-Romeu, Hautacam y Gavarnie-Gèdre (Francia), entre otros.

Cabe recordar que ambos pases de temporada también serán válidos durante el verano del 2027, con el acceso a los remontadores habilitados durante la temporada estival, incluidos los del prestigioso Bike Park de Pal Arinsal. También ofrecen múltiples ventajas, como descuentos en algunos servicios de las estaciones y tiendas asociadas o invitaciones para amigos, entre otros, que se pueden consultar en las webs de las estaciones.

Tanto el Andorra Pass como el Nord Pass disfrutan actualmente de un precio reducido correspondiente al periodo Promo, que estará activo hasta el 9 de diciembre. En el caso del Andorra Pass, esta promoción puede significar un descuento de hasta más de 400 € respecto al precio del periodo PVP, que estará vigente a partir del 10 de diciembre. Además, Grandvalira Resorts continúa premiando la fidelidad de los clientes con un 5% de descuento adicional para aquellos que renueven su pase de temporada. Así, los clientes fieles residentes en el Principado pueden adquirir el Andorra Pass por 512 €, mientras que el precio para los nuevos clientes es de 539 €. En el caso de los clientes fieles no residentes, el Andorra Pass tiene actualmente un precio de 968 €, y de 1.019 € para los nuevos clientes, frente a los 1.433 € que costará una vez finalizado el periodo promocional para este último grupo.

Por su parte, los residentes en Andorra pueden adquirir el Nord Pass durante el periodo Promo por 312,55 € (clientes fieles) y 329 € (nuevos clientes), y los precios para los no residentes son de 748,60 € (clientes fieles) y 788 € (nuevos clientes). Cabe recordar que tanto el Andorra Pass como el Nord Pass cuentan con reducciones complementarias para los menores y para los más grandes, en función de la edad. Los forfaits también se podrán abonar mediante pagos fraccionados durante el periodo Promo, una modalidad que dejará de estar disponible una vez finalizada la promoción.

Por otro lado, los asistentes a la Feria también podrán adquirir el Mountain Pass, el forfait que permite la práctica de los deportes de nieve alternativos al esquí alpino en las estaciones de Grandvalira, Pal Arinsal, Ordino Arcalís y Naturland.

Con este pase, los usuarios pueden acceder a los circuitos de esquí de montaña y raquetas de nieve disponibles, así como utilizar los remontadores incluidos en las condiciones del producto. El precio del Mountain Pass es de 182 euros e incluye el servicio de socorro y traslado al centro médico de la estación en caso de accidente en los circuitos y pistas habilitadas para la práctica de esta actividad.

Otra modalidad de pase que Grandvalira Resorts ofrece es el Andorra Pass Peatón, destinado a aquellas personas que no practican deportes de nieve, pero quieren acceder a determinados puntos de las estaciones o a restaurantes de los diferentes sectores y disfrutar de las montañas andorranas utilizando los remontadores habilitados. Este forfait se puede obtener por 191 € y sirve para toda la temporada.

FORFAIT

Además, Grandvalira Resorts también pondrá a la venta en la Feria los Forfaits de Temporada Extraescolar, Universitario y Acompañante. Estos pases dan acceso a todas las estaciones del país, así como a los remontadores de verano, incluidos los del Bike Park de Pal Arinsal. Este año el precio del Forfait Extraescolar es de 183,73 €, el universitario se puede adquirir por 257,57 € y el de acompañante por 244,85 €. Las estaciones de Andorra mantienen así el compromiso de promover la práctica del esquí entre los menores y universitarios del Principado a través de estos pases.

En el estand de Grandvalira Resorts también se podrán contratar los servicios de las escuelas de esquí de temporada Club Magic Ski (Grandvalira Pas de la Casa - Grau Roig y Ordino Arcalís), Avet Center (Grandvalira Soldeu - El Tarter) y Avet Center Snowplus (Pal Arinsal) para garantizarse una plaza para este invierno. Estos dos últimos ofrecerán un precio especial de Feria que estará vigente hasta el domingo 25 de octubre, en el caso del Snowplus, y hasta el 16 de noviembre en el del Avet Center.

Como es habitual, las estaciones han preparado en el exterior del recinto principal de la Feria diversas actividades dirigidas sobre todo a los más pequeños. Desde la escuela de snowboard y freestyle de Grandvalira se ofrecerá una prueba de iniciación en estas modalidades con material Burton Riglet, un método de aprendizaje dirigido a niños de 4 a 10 años, así como talleres de iniciación al freestyle, tanto en esquí como en snowboard, para niños y niñas de 8 a 15 años. Como novedad de este año también se instalarán camas elásticas, que ampliarán la oferta de actividades lúdicas en el exterior del recinto. Además, Pal Arinsal volverá a ofrecer sus ya tradicionales inflables.