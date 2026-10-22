El origen del cambio de hora: por qué empezó a aplicarse hace más de un siglo

El cambio de hora comenzó en 1916 con motivo de la Primera Guerra Mundial en Alemania para ahorrar en carbón y fue imitado en otros países de la Unión Europea y EEUU

Posteriormente se siguió en varios países alrededor del mundo con motivo de ahorrar energías, pero expertos de la salud y organismos sociales cuestionan que siga teniendo beneficios suficientemente destacables como para incidir de esa forma en la salud y vida de las personas.

En el Parlamento Europeo surge cada año el debate sobre eliminar estos cambios de hora estacionales pero debido a la falta de consenso no se llega a un acuerdo sobre qué hacer con ellos. Países bálticos y nórdicos como Finlandia o Estonia y Lituania son los que más han incidido en la necesidad de retirar el cambio de hora por sus grandes efectos al recibir menos luz solar en esas latitudes.

Caso de España

El caso de España además es un caso especialmente particular, aunque el primer cambio fue en la Primera Guerra Mundial y el definitivo sucedió tras la crisis del petróleo de los años 70 con el resto de países europeos, siendo España de los primeros en aplicarlo en 1974, Franco adaptó la hora al huso horario de Berlín en 1940 en una decisión meramente política. Algo que para algunos políticos actuales como Pedro Sánchez ha sido motivo suficiente para mostrar aún más su descontento con este horario. Cada año en estas fechas aludía a la necesidad de recuperar el horario real del meridiano de Greenwich, y este año en plena campaña electoral ha vuelto a recalcarlo.

¿Por qué sigue vigente esta medida?

El cambio que volverá a aplicarse la madrugada de este sábado 24 al domingo 25 a las 3:00 pasando a las 2:00, se encuentra estancado por conflictos de intereses políticos. En un principio se mantuvo por la creencia de su ahorro en las energías y los hogares pero en la actualidad el ahorro que produce es marginal o nulo, rozando el 0,1% del ahorro.

El cambio oficial que tuvo su última modificación en 1981 para todos los países que lo aplican en la UE, puede tener los días contados si se llega a un acuerdo aunque la decisión debe ser tomada por la Comisión Europea. Y aunque todos los años surge la misma duda, y según el BOE este sería el último cambio de hora para España, la normativa europea sigue vigente y ya se han fijado las fechas de estos dos cambios anuales hasta el año 2031.