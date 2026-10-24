Alejandro Macarrón, demógrafo, sobre la soledad: "Ahora viven 5,6 millones" solos en España frente a 660.000 en 1970

El demógrafo Alejandro Macarrón, demógrafo y coordinador del estudio de CEU CEFAS que analiza la transformación de la familia en España durante los últimos 50 años, habló en Las noticias de Herrero, de esRadio, sobre el aumento de las personas que viven solas en España.

Para medir el cambio, Macarrón tomó como referencia su propia infancia. "Yo soy del 60, o sea, tenía 10 años", recordó, y dio la cifra de entonces: en 1970 "solamente 660.000 personas vivían solas en España, 660.000". "Ahora viven 5,6 millones".

El demógrafo comparó ese salto con la evolución del conjunto de la población. "La población ha crecido un 50%, casi todo por inmigración", explicó, mientras que el número de personas que viven solas se ha multiplicado, en sus palabras, "por ocho o por nueve". Entre las dos cifras que dio, la proporción ronda 8,5.

Menos bodas y más rupturas

Macarrón señaló dos causas principales. "Eso es el producto sobre todo de más gente que no se casa y más separaciones", afirmó.

Los datos del informe, que Lorena López Lobo resumió en el programa antes de la entrevista, van en esa línea. En 1976, más del 85 % de los españoles estaba casado antes de los 30 años; hoy son menos del 15 %. Además, los hombres se casan ahora de media a los 37 años y las mujeres a los 35, y el informe añade que en torno a la mitad de esos matrimonios termina disolviéndose. En cuanto a la natalidad, los autores estiman que, si persisten las tendencias actuales, alrededor del 40 % de las mujeres en edad fértil podría no tener hijos.

Sobre las rupturas, Macarrón recordó que con Franco el divorcio no estaba permitido y que al principio de la democracia había alguna separación, y calificó de catástrofe que se rompan el 50 % de los matrimonios. "Que fuesen el 10, el cinco, el 15, ¡el 50%!", insistió.

Soledad y sufrimiento

El coordinador del estudio describió el trabajo como "una radiografía de que la familia ya ha cambiado". Admitió que sigue habiendo familias tradicionales, estables y con varios hijos, pero que han pasado de ser lo muy mayoritario a lo muy minoritario. "El problema es que este modelo nos lleva a una sociedad inviable, nos lleva a muchísima soledad, a muchísimo sufrimiento", señaló.

Macarrón se refirió también a los menores. Sobre ellos, "calculamos que ha habido 4 millones de niños en los últimos 40 años en España que han sufrido el trauma del divorcio de sus padres", aseguró.

Herrero le planteó una objeción: un divorcio se suele producir después de un deterioro de la relación, y obligar a un niño a vivir entre las disputas de sus padres tampoco es una solución. El demógrafo respondió con un recuerdo personal. Contó que sus padres no tuvieron un matrimonio perfecto y que tenían sus discusiones, pero que él no los oyó discutir hasta que era mayor porque no lo hacían delante de sus hijos.

Las medidas que propone

Según Macarrón, el informe primero describe la situación, da los números y luego propone medidas. A su juicio, el Estado ha desvalorizado el matrimonio desde que aprobó una primera ley de divorcio, una segunda más fácil y una tercera todavía más fácil. También lo ha hecho en lo fiscal: la declaración conjunta "ahora mismo es un chiste", dijo.

Entre las propuestas, citó la educación. "Hay que contarle a los niños en el colegio que es una cosa buena, es una cosa buena casarse y es una cosa mala divorciarse en general", explicó, aunque admitió que el divorcio puede ser un último recurso. Sobre la vivienda, sostuvo que el Estado "lo ha hecho no mal, lo ha hecho peor".

La vivienda fue el último asunto que relacionó con los hogares unipersonales. "En el debate actual de la vivienda una cosa que no dice tampoco nadie es que por esa desestructuración familiar España necesita ahora mismo 3 millones y pico más de viviendas que las que habría necesitado con las pautas anteriores", afirmó.