Harvard clona a sus profesores con inteligencia artificial: así funcionan los avatares

Harvard ha creado avatares con inteligencia artificial a partir de siete de sus profesores, unas réplicas digitales capaces de interactuar con los estudiantes sin que el docente real tenga que estar conectado. La iniciativa ha abierto el debate sobre las posibilidades de esta tecnología en la enseñanza y los riesgos de delegar parte de la actividad educativa en una máquina.

La analista de tendencias educativas Desirée Gómez, de la Universidad Oberta de Cataluña, ha valorado esta iniciativa en el programa En casa de Herrero, de esRadio, donde ha defendido que estas herramientas pueden ser útiles para practicar habilidades y resolver dudas, siempre que cuenten con supervisión humana y no sustituyan al profesor.

"Como todo, en su justa medida"

Gómez considera que, en el ámbito educativo, "todo el mundo quiere ser pionero", aunque ha subrayado que "lo importante es que la experiencia educativa deje un aprendizaje significativo".

En este sentido, ha distinguido entre dos posibles aplicaciones de los avatares. "Esta introducción de avatares, si es una simple sustitución del profesor [...] no tendría mucho sentido en sí", ha señalado. En cambio, ha destacado las posibilidades de las simulaciones de roles, que permiten a los estudiantes practicar y desarrollar determinadas habilidades.

El riesgo de los errores sin supervisión

La analista se ha mostrado "reticente en tanto en cuanto el contenido siempre debe ser de calidad". A su juicio, una réplica digital de un docente puede ofrecer información sin que exista una supervisión humana directa. "Esta réplica de este profesor [...] puede dar contenidos en algún momento dado que no tengan una supervisión humana", ha advertido.

Por ello, ha considerado fundamental que el "propio alumnado esté formado en pensamiento crítico" y que "ya conozca la disciplina para poder detectar posibles errores o desvíos".

Gómez también ha insistido en que esta tecnología debe probarse antes de incorporarse a las aulas. En referencia al entorno de experimentación conocido en el sector como sandboxing, ha explicado: "esto no se puede implementar directamente en clase sin haberse probado muchísimo, sin haber observado los errores, sin que haya personas que están atentas a poder solucionarlos."

Y ha añadido: "Aquí nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de la educación de los estudiantes".

La experta ha pedido que "esas ganas de éxito y de ser los primeros en probar nunca eclipsen, aunque sea Harvard o quien sea, la calidad que ofrecemos al estudiantado". En cuanto a la incorporación de estas herramientas a las universidades, ha defendido que "siempre tienen que ser un medio, pero no la finalidad. La finalidad siempre es la calidad pedagógica que intentamos transmitir con nuestros contenidos y con el trato con el profesorado y el alumnado".

Más tiempo para el profesor

Entre las ventajas de los avatares, Gómez ha destacado la posibilidad de liberar tiempo para que los docentes puedan centrarse en otras tareas educativas. En concreto, ha señalado que pueden servir para "dejar más tiempo al profesor para que pueda preparar otro tipo de lecciones, para que pueda preparar actividades con ese estudiantado".

No obstante, ha matizado que esta ventaja solo tiene sentido si contribuye a mejorar el aprendizaje y permite mantener la intervención humana dentro del proceso educativo.

Un modelo exportable, pero con condiciones

Preguntada por la posibilidad de extender este sistema a otras universidades si los resultados son positivos, Gómez ha señalado que "es un modelo exportable y escalable, porque al final estamos hablando de una tecnología que mejora más cada día".

La analista ha aludido a la mejora de los modelos mediante la supervisión humana y la corrección de errores, aunque ha insistido en que es necesario valorar cuándo y para qué se incorpora un avatar docente.

Para ello, ha considerado fundamental tener en cuenta "el diseño instruccional y la finalidad", así como comprobar si la tecnología permite mejorar un proceso educativo existente o aportar un valor añadido. En cambio, ha advertido de que introducirla únicamente "porque sea una moda" "tampoco tendría sentido".

Lo que no puede ofrecer una máquina

Gómez ha defendido que la supervisión del experto continúa siendo esencial en la enseñanza. "El punto de calidad siempre lo va a ofrecer esa supervisión del experto", ha afirmado.

Por ello, ha apostado por combinar el contacto directo con el profesorado con el uso de la inteligencia artificial para resolver consultas y profundizar en conceptos concretos.

La analista también ha recordado que el aprendizaje debe ofrecer una experiencia que vaya más allá de la transmisión de conocimientos. "El aprendizaje también tiene que ofrecer una experiencia memorable", ha señalado.

Como ejemplo, ha destacado el recuerdo que dejan determinados docentes en sus alumnos: "Todos recordamos a uno de los mejores profesores o profesoras que hayamos tenido explicarnos una anécdota. Todo este aspecto cualitativo difícilmente un avatar lo va a poder suministrar por más que esté bien alimentado".