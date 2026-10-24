Por qué una tormenta puede dañar tu televisor aunque no caiga un rayo en tu casa

Durante una tormenta eléctrica, las variaciones bruscas de voltaje pueden dañar los dispositivos que permanecen conectados a la red. Entre los aparatos que corren riesgo se encuentra el televisor y conviene protegerlo, ya que sus componentes electrónicos pueden verse afectados incluso si un rayo no impacta directamente en la vivienda. Tomar algunas precauciones antes de que empiece la tormenta puede evitar daños en el aparato.

Por qué debes desenchufar el televisor

Los televisores actuales, tanto LED como QLED u OLED, incorporan placas electrónicas y fuentes de alimentación sensibles a las variaciones de tensión. Una descarga eléctrica cercana puede provocar una sobretensión en la red y dañar estos componentes. El riesgo no se limita a los rayos que alcanzan directamente un edificio. Una descarga próxima también puede generar alteraciones eléctricas capaces de afectar a los aparatos conectados.

Apagar el televisor con el mando no lo desconecta de la red eléctrica. Para reducir el riesgo de daños, es necesario retirar el enchufe de la toma de corriente. También conviene desconectar los cables de antena, televisión por cable y otros dispositivos conectados, ya que pueden transmitir una sobretensión hasta el equipo.

Lo recomendable es tomar estas precauciones antes de que comience la tormenta. Si ya hay actividad eléctrica cerca, no se deben manipular enchufes ni cables mientras dure.

¿Protegen las regletas frente a las sobretensiones?

Los protectores específicos pueden reducir el riesgo de averías causadas por determinados picos de tensión, pero su eficacia depende de sus características y de la intensidad de la descarga. Una regleta convencional no ofrece necesariamente esta protección.

Las protecciones instaladas en el cuadro eléctrico también pueden limitar los daños en determinadas circunstancias, aunque ningún sistema garantiza una protección absoluta frente a todas las sobretensiones.

Otros aparatos que conviene proteger

El televisor no es el único equipo doméstico vulnerable a las variaciones de tensión. Entre los dispositivos que también pueden sufrir daños figuran los routers y módems, ya que una avería puede interrumpir la conexión a Internet. Se suman las consolas de videojuegos, puesto que sus circuitos electrónicos pueden resultar afectados por una sobretensión.

Además, conviene prestar atención a los ordenadores y portátiles que permanecen conectados a la corriente y a los equipos de sonido y decodificadores.