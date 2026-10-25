El sorprendente efecto del café descafeinado en la memoria y el sueño

El café podría influir en el estado de ánimo, la memoria y el descanso a través de mecanismos que van más allá del efecto estimulante de la cafeína. Así lo apunta un estudio publicado en Nature Communications, coliderado por el neurocientífico John F. Cryan, catedrático del University College Cork, en Irlanda, que ha investigado la relación entre el consumo de café, los microorganismos intestinales y distintos indicadores de bienestar psicológico y cognitivo.

Los resultados sugieren que algunos efectos asociados al consumo de esta bebida también aparecen cuando se toma descafeinada. Los investigadores observaron diferencias en función de la presencia de cafeína, aunque advierten de que el café actúa sobre un conjunto complejo de procesos biológicos relacionados con la microbiota intestinal y el metabolismo.

Ensayo con consumidores habituales y personas que no toman café

El equipo de Cryan realizó un ensayo clínico con 62 adultos sanos de entre 30 y 50 años. De ellos, 31 no consumían café habitualmente y los otros 31 tomaban entre tres y cinco tazas diarias.

En una primera fase, los investigadores analizaron muestras de heces, sangre, orina y saliva. También evaluaron aspectos como el rendimiento cognitivo, el estrés y el estado de ánimo para comparar ambos grupos.

A continuación, los consumidores habituales dejaron de tomar café y otras fuentes de cafeína durante dos semanas. Tras este periodo de abstinencia, reanudaron el consumo durante tres semanas, con cuatro tazas diarias de café con cafeína o descafeinado, sin conocer qué variedad recibían.

Los investigadores utilizaron técnicas de secuenciación metagenómica y metabolómica para estudiar los cambios en las bacterias intestinales y en las moléculas presentes en el organismo.

El café descafeinado también se asocia a cambios cognitivos

Uno de los resultados destacados fue la mejora observada en las pruebas de memoria episódica verbal —capacidad de recordar información vinculada a experiencias o acontecimientos— entre los participantes que reintrodujeron el café descafeinado. Esta modalidad también se asoció a una mejor calidad del sueño y a un aumento de la actividad física diaria.

Los participantes que tomaron café con cafeína mostraron una reducción de los niveles de ansiedad y angustia psicológica, además de una mayor velocidad de procesamiento mental y atención, según los resultados descritos por los investigadores.

Por otra parte, tanto el café con cafeína como el descafeinado se asociaron a una menor percepción del estrés y a una reducción de los síntomas depresivos comunicados por los propios participantes, en comparación con el periodo en el que no consumieron café.

El estudio también detectó diferencias relacionadas con la conducta. Los consumidores habituales presentaron una mayor reactividad emocional e impulsividad en su vida cotidiana que quienes no bebían café. Estos rasgos disminuyeron durante las dos semanas de abstinencia.

La microbiota intestinal, una posible vía de comunicación con el cerebro

El trabajo se enmarca en el estudio del eje microbiota-intestino-cerebro, que analiza las relaciones entre los microorganismos intestinales y el funcionamiento del sistema nervioso.

Los investigadores observaron que el consumo de café modificaba determinadas bacterias intestinales y metabolitos, es decir, moléculas generadas durante los procesos metabólicos. Estos cambios coincidieron con variaciones en algunos indicadores psicológicos y cognitivos.

Cryan destaca que el café contiene otros compuestos, además de la cafeína, que podrían contribuir a estos efectos. Entre ellos se encuentran los polifenoles, sustancias presentes de forma natural en numerosos alimentos de origen vegetal.

"El café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional", señala el investigador.