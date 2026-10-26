Grandvalira Resorts reafirma las buenas perspectivas para la temporada de invierno en la 47ª Feria de Andorra la Vella

Grandvalira Resorts informó de que ha cerrado su participación en la 47.ª Feria de Andorra la Vieja reafirmando, un año más, "las ganas de nieve y las buenas perspectivas para la nueva temporada de invierno".

El estand de las estaciones, con la representación de Ordino Arcalís, Pal Arinsal y Grandvalira, despertó el interés de los visitantes durante todo el fin de semana, confirmando la Feria como una cita destacada para los aficionados al esquí que desean anticipar la compra de sus Forfaits de Temporada. Así, este año ha vuelto a aumentar el número de pases vendidos respecto a las últimas ediciones del evento, manteniendo la tendencia al alza de los últimos años.

Además de los pases, los visitantes han mostrado nuevamente interés en informarse y garantizar su plaza en las distintas escuelas de esquí de temporada, a través de los puntos de información del Club Magic Ski (Grandvalira Pas de la Casa - Grau Roig y Ordino Arcalís), el Avet Center (Grandvalira Soldeu - El Tarter) y el Avet Center Snowplus (Pal Arinsal).

La Feria de Andorra la Vieja ha vuelto a ser un punto de encuentro esencial para los aficionados al esquí, que mantienen la tradición de adquirir su pase de temporada durante este evento. El interés por los Forfaits de Temporada Andorra Pass y Nord Pass pone de manifiesto la voluntad de los esquiadores de preparar la nueva temporada de nieve.

El período Promo, vigente hasta el 9 de diciembre, continúa ofreciendo ahorros que pueden superar los 400 euros, en el caso del Andorra Pass para no residentes, para aquellos que decidan realizar la compra anticipada. Además, los clientes que renuevan su pase de la temporada pasada disfrutan de un 5% de descuento adicional.

Los visitantes que han adquirido el Andorra Pass o el Nord Pass durante la Feria han recibido una funda para los esquís de regalo, mientras que los compradores del Forfait de Temporada Infantil no residente han recibido un gorro de invierno, unos obsequios que han tenido una gran acogida. Los Forfaits de Temporada seguirán disponibles a precio Promo a través de los canales digitales de las estaciones y en el estand de Grandvalira Resorts de Illa Carlemany, donde se podrá seguir recogiendo el regalo asociado al Andorra Pass y Nord Pass hasta agotar existencias.

Entre las novedades de esta temporada destaca la posibilidad de obtener el Andorra Pass y el Nord Pass en formato Mobile Pass, una modalidad que permite llevar el forfait directamente en el teléfono móvil y acceder a los remontes sin necesidad de disponer de una tarjeta física. Además, el Andorra Pass incorpora La Parva, en Chile, entre sus destinos internacionales, ampliando las posibilidades de esquiar durante el verano europeo.

Con estas buenas perspectivas, Grandvalira Resorts afronta con optimismo las próximas semanas, con la vista puesta en el inicio de la temporada de invierno, previsto para el 4 de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Grandvalira Resorts ha gestionado un año más la adquisición de los Forfaits Extraescolar, Universitario y Acompañante, facilitando así a las familias andorranas la obtención de los diferentes pases en un mismo espacio. Las actividades propuestas por las estaciones en la zona exterior han permitido a los más pequeños disfrutar de una primera toma de contacto con el snowboard mediante el Burton Riglet y participar en los talleres de iniciación al freestyle, tanto en esquí como en snowboard, gracias a las escuelas de Grandvalira.

Este año, además, se han incorporado camas elásticas a la oferta de actividades, que se han sumado a los tradicionales hinchables de Pal Arinsal. Estas propuestas han complementado las jornadas de la Feria de Andorra la Vieja, acercando el mundo de la nieve, el esquí y las actividades de ocio de las montañas de Andorra a las familias que han acudido a la cita.